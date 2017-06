Wichtige Informationsquellen zur Datenschutz-Grundverordnung

09.06.2017 | Countdown läuft

Vor einem Jahr wurde die europäische Datenschutz-Grundverordnung beschlossen und in einem Jahr wird sie verbindlich in Kraft treten. Viel Zeit bleibt daher nicht mehr, alle notwendigen Maßnahmen umzusetzen. Doch gerade bei kleineren und mittelständischen Unternehmen gibt es dabei immer noch erhebliche Defizite. Zunehmend bieten daher nun Behörden oder auch IT-Firmen Informationen und Hilfestellungen an.

Countdown: Noch ein Jahr läuft die Umstellungsfrist, nach der die im letzten Mai verabschiedete EU-Datenschutz-Grundverordnung in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union im Mai nächsten Jahres in Kraft treten wird.

IT-Entscheider mit Nachholbedarf bei der Datenschutzreform

Die Datenschutz-Neuregelungen sind bislang jedoch immer noch nicht überall bekannt ,

Nach einer aktuellen Studie des IT-Unternehmens Kaspersky Lab haben 16 Prozent der IT-Entscheider in deutschen Unternehmen noch keine oder nur geringfügige Kenntnisse über die Datenschutz-Grundverordnung.

Nur Führungsspitze und Spezialisten sind informiert

Deutlich besser informiert sind demnach bereits die obersten Führungsebenen oder auch Mitarbeiter in den Rechts- und IT-Sicherheitsabteilungen. Gerade bei den Mitarbeitern, die täglich mit personenbezogenen Daten umgehen, gibt es also noch einigen Nachholbedarf. Durchgeführt wurde die Befragung von Arlington Research im April, wobei europaweit über 2.000 IT-Entscheider aus Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern befragt wurden.

Online-Angebote zur Info über Datenschutzgrundverordnung

Kaspersky Lab bietet daher spezielle Online-Angebote sowie ein Assessment-Tool an, mit denen auf einfache Weise über die Anforderungen und Auswirkungen der Gesetzesänderung informiert und beraten wird.

Neben einem kurzen Video zur Einführung gehört zu den Online-Hilfsangeboten auch ein herunterladbarer Leitfaden sowie ein einfaches Assessment-Tool, über das sich in wenigen Minuten herausfinden lässt, wie gut man bereits vorbereitet ist.

Datenschutz-Leitfaden der Datenschutzbehörden

Seit kurzem haben die Aufsichtsbehörden für den nicht-öffentlichen Bereich eine kompakte Orientierungshilfe für Unternehmen online gestellt, die zehn Punkte umfasst. In dem Leitfaden werden generelle und spezifische Themen behandelt, wie etwa:

Sensibilisierung für die Problematik

für die Problematik Durchführung einer Bestandsaufnahme

Prüfung der Rechtsgrundlagen

Umsetzung des Datenschutzes durch Voreinstellungen (Privacy by Design, Privacy by Default)

Überprüfung von Verträgen (insbesondere bei Auftragsdatenverarbeitung)

Umfrage zeigt Lethargie

Nach einer repräsentativen Umfrage des Branchenverbands Bitkom, für die knapp über 500 Datenschutzverantwortliche aus Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern im Oktober 2016 befragt wurden, hatte fast die Hälfte sich noch nicht mit der Reform beschäftigt.