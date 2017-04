Bei einer Überprüfung von Immobilienmaklern und Wohnungsverwaltungsgesellschaften durch die Datenschutzbeauftragte in Nordrhein-Westfalen wurden zahlreiche Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften festgestellt. Bei jedem der über 40 überprüften Betriebe fanden die Prüfer mindestens einen Grund zur Beanstandung, nahezu jedes dritte Unternehmen leistete sich sogar auffallend viele Verstöße.

Nachdem sich vor allem aus Großstädten und Ballungsgebieten immer Bürgerbeschwerden über die Praxis der Datenabfrage bei vielen Unternehmen der Wohnungswirtschaft eingingen, führten jetzt die Datenschutzbehörden der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern Überprüfung von Unternehmen der Branche durch.

Die Ergebnisse bestätigten die Beschwerden der Bürger, denn

Besonders im Fokus der Datenschutzbehörden stand der Inhalt der Formulare zur Mieterselbstauskunft, die die Interessenten bei den Immobilienmaklern und Wohnungsverwaltungsgesellschaften ausfüllen sollen.

Besonders oft stellten die Datenschützer Defizite bei folgenden Punkten fest:

Nach Angaben der Landesbeauftragten für den Datenschutz NRW haben nahezu alle der überprüften Unternehmen ihre Prozesse inzwischen datenschutzgerechter gestaltet, einige haben sich dabei von der Behörde beraten lassen. Nach den Erfahrungen der Untersuchung will die Landesbeauftragte für Datenschutz die Branche allerdings weiter beobachten:

„Die Prüfung hat gezeigt, dass in NRW weiterhin Handlungsbedarf in diesem Wirtschaftsbereich besteht. Mieterinnen und Mieter gerade in Ballungsgebieten fühlen sich aufgrund der angespannten Wohnraumsituation genötigt, Informationen preiszugeben, die teilweise weit über das erforderliche Maß hinausgehen. Die auf diesem Gebiet tätigen Unternehmen werden wir daher besonders im Blick behalten.“