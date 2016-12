15.07.2014 | Verstärkte Kooperation

„Überkreuz-Besetzung“ in den Vorständen des Netzwerk Compliance sowie des DICO

Am 24. Juni 2014 wurde Dr. Christoph Hauschka in den Vorstand des Deutschen Instituts für Compliance (DICO) gewählt. Der Vorstand des Netzwerk Compliance beabsichtigt, im Gegenzug die Vorstandsvorsitzende des DICO, Frau Manuela Mackert (Deutsche Telekom AG), im Rahmen der nächsten Mitgliederversammlung in den Vorstand des Netzwerk Compliance aufzunehmen.

In den letzten Jahren haben sich verschiedene Compliance-Vereinigungen und -Verbände gegründet mit dem Ziel, die Compliance-Verantwortlichen in den Unternehmen zu unterstützen und auch verbandsähnliche Plattformen zu schaffen.

Netzwerk Compliance e. V., älteste und größte Vereinigung der Compliance-Officer

Das Netzwerk Compliance e. V. als älteste und größte Vereinigung der Compliance-Officer auf diesem Gebiet steht schon seit einiger Zeit in Kontakt mit anderen Organisationen, um Kooperationen und Zusammenarbeitsformen zu schaffen.

Nunmehr wird eine „Überkreuz-Besetzung“ in den Vorständen des Netzwerk Compliance sowie des DICO angestrebt, um die künftige Arbeit der beiden Organisationen weiter aufeinander abzustimmen.

Hierüber wird die Mitgliederversammlung des Netzwerk Compliance im November 2014 zu entscheiden haben. Im Rahmen dieser Mitgliederversammlung ist es auch beabsichtigt, 2 langjährige Vorstandsmitglieder zu verabschieden und durch 2 neue, in Mitgliedsunternehmen aktive Compliance-Officer zu ersetzen.

Netzwerk Compliance e. V. - Erfahrungsaustausch für Compliance-Experten

Im Netzwerk Compliance e. V. haben sich Corporate-Compliance-Experten aus verschiedenen Unternehmen zusammengeschlossen.

Ziel des Netzwerks ist es, den Erfahrungsaustausch unter den führenden Unternehmen in Deutschland zu fördern, über aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und gezielt Wissen zu vermitteln – damit sich kleine Störgeräusche nicht zu großen Skandalen entwickeln.