Verhindern von ethnischer Diskriminierung als aktuelle Arbeitgeberpflicht

Globalisierung, Zuwanderung und Integrationsbemühungen lassen die Belegschaften immer internationaler werden. Diversity wird zum Dauerthema. Gleichzeit werden in der Bevölkerung und den Medien Straftaten, Terrorangst und Übergriffe verstärkt im Zusammenhang mit ethnischen Zugehörigkeiten thematisiert. Die Pflicht, betriebliche Diskriminierungen zu vermeiden, erhält dadurch verstärkt Bedeutung.

Nicht nur § 12 Abs. 1, Abs. 2 AGG verpflichtet den Arbeitgeber, Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer vor Diskriminierung zu treffen. Viele Unternehmen haben dies auch durch codes of conduct, Ethikrichtlinien und Verhaltenskodizes zum Kultur- und Führungsansatz gemacht.

Bei Belästigungen muss der Arbeitgeber durch geeignete Maßnahmen dafür sorgen, dass diese in Zukunft abgestellt werden.

Finden politische Kontroversen oder ethnisch abwertende Haltungen Eingang in den Unternehmensalltag, auch in der Form von Scherzen, halbernsten Anspielungen etc., so ist der Arbeitgeber in der Pflicht, dies zu unterbinden. Tut er dies nicht, begeht er einen Compliance-Verstoß. Tut er es deutlich, leistet er Prophylaxe gegen AGG-Verstöße.