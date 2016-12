29.04.2015 | Untreue

Ehemeliger Manager der Textilkette NKD muss wegen Untreue ins Gefängnis.

Bild: Haufe Online Redaktion

6 Jahre Haft bekam der ehemalige NKD-Manager, weil er mit fingierten Rechnungen eine Gesamtsumme von 3,7 Mio. EUR veruntreut haben soll. Das entschied die Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Hof.

Der 38-Jährige und seine Anwälte hatten in dem Verfahren dagegen erklärt, mit dem Geld seien geheime Preis- und Brancheninformationen bezahlt worden. Keiner der befragten Zeugen habe jedoch Kenntnis von diesen angeblichen Informationen gehabt, sagte der Vorsitzende Richter Siegberg Übelmesser in seiner Urteilsbegründung am Dienstag.

Ehemaliger NKD-Manager spricht von einem Komplott

Der Prozess hatte bereits am 18. März 2014 begonnen. Das Urteil fiel am 61. Verhandlungstag. Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre Haft gefordert, die Verteidigung auf Freispruch plädiert. Die Anwälte kündigten Revision gegen das Urteil an. Sie hatten im Prozess erklärt, die Vorwürfe seien einer Intrige gegen den Angeklagten entsprungen. Auch dies wies Richter Übelmesser zurück: "Die Kammer sieht keine Anhaltspunkte dafür, dass der Angeklagte Opfer eines Komplotts geworden ist."

Der Ex-Manager steht in der kommenden Woche wieder in Hof vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchte Anstiftung zur Geiselnahme und zum Mord vor. Hintergrund sind Vorwürfe, der Mann habe aus der Untersuchungshaft heraus die Entführung eines Richters geplant und zwei Mitgefangene damit beauftragt.

Was ist Untreue: im § 266 StGB steht's

Wer die ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten, mißbraucht oder die ihm kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts oder eines Treueverhältnisses obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, verletzt und dadurch dem, dessen Vermögensinteressen er zu betreuen hat, Nachteil zufügt