Gehen Sie systematisch gegen Risiken vor.

Bild: MEV-Verlag, Germany

Damit ein Unternehmen möglichst störungs- und schadenfrei arbeiten kann, müssen Risiken frühzeitig erkannt, analysiert, bewertet und minimiert werden. Ein erfolgreiches Risikomanagement geht hierbei gezielt und systematisch vor.

Jede Entscheidung in einem Unternehmen ist mit Risiken behaftet. Die Risikospanne reicht von geringen finanziellen Verlusten bis zu existenziellen Risiken, die die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens infrage stellen können. Wichtig ist, dass konkret festgelegt wird, was im Falle eines Falles zu tun ist und welche Mittel dafür zu Verfügung stehen. Mehr dazu in unserem Top-Thema "Risikomanagement: Schutz vor Stillstand und Chaos".