21.11.2014 | Symposium zu Compliance und Unternehmenssicherheit

Das Interesse am "Richtlinien-Manager" war sehr groß

Am 13. November fand in Frankfurt am Main das 13. Symposium zu Compliance und Unternehmenssicherheit statt. Das Richtlinien-Management als wichtiges Element der Compliance-Organisation stieß auf großes Interesse.

Die Veranstaltung hat sich als feste Institution im Bereich Compliance etabliert und bietet den Teilnehmern die ideale Plattform, um sich über aktuelle Themen und Entwicklungen zu informieren und sich mit Kollegen auszutauschen.

Workshop der Haufe Gruppe - Anforderungen an das Richtlinien-Management

Die Haufe Gruppe organisierte den Workshop "Anforderungen an das Richtlinien-Management im Unternehmen". Themen des Workshops waren:

bisherige Erfahrungen im Umgang mit Richtlinien im Unternehmen,

der Haufe Compliance-Manager – IT-Tool zur Steuerung des Richtlinien-Managements von Compliance-Prozessen.

Richtlinien-Management in der Praxis - großer Bedarf an digitalen Werkzeugen

Das Richtlinien-Management soll bei der Erstellung und Freigabe von Unternehmensrichtlinien und Verfahrensanweisungen unterstützen. Prozesse müssen revisionssicher dokumentiert werden können. Anforderungen, die das IT-Tool "Richtlinien-Manager" der Haufe Gruppe erfüllt.

Am Stand der Haufe Gruppe war das Interesse am webbasierten "Richtlinien-Manager" sehr groß. Der Richtlinien-Manager ermöglicht folgende Schritte:

Erstellen von Richtlinien und unternehmensweite Bereitstellung in der jeweils gültigen Fassung

Zuordnen von Richtlinien und Dokumenten zu Zielgruppen und Personen

Automatische Aufforderung der Mitarbeiter, je nach Richtlinie spezifische Handlungen vorzunehmen, sowie automatisches Einfordern von Bestätigungen

Nachverfolgung, Kontrollprozesse

Automatische Erstellung von Berichten und Reports

Feedback-Funktionen

Weitere Informationen zum Haufe Richtlinien-Manager unter compliance@haufe.de.