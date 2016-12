13.07.2016 | Spielend Compliance umsetzen

Mit dem Compliance Brettspiel "Integrity Now!" kann Compliance spielerisch umgesetzt werden. Die Teilnehmer vertiefen dadurch nicht nur ihre Regelkenntnis, sondern entwickeln ein Gespür für kritische Compliance Situationen. Sichern Sie sich jetzt noch einen der freien Plätze. Das Training ist kostenlos.

Das Compliance Brettspiel "Integrity Now!" wird bereits seit einigen Jahren von mehr als zwanzig deutschen Unternehmen verschiedener Branchen erfolgreich in der Praxis eingesetzt (z. B. Automobilbranche, Industrie, Maschinenbau, Energie, Groß- und Einzelhandel) und steht in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. Mittlerweile gibt es auch Branchen-spezifizische Versionen für die Bereiche Banken und Pharma.

Nutzen durch den Einsatz des Brettspiels “Integrity Now!”

Durch die Kommunikation zwischen Spielern und Moderator über die Lösung der Fälle werden das Verständnis und das Problembewusstsein zu Compliance-relevanten Ereignissen deutlich gestärkt. Außerdem:

Mehr Spaß an Compliance-Trainings für die Teilnehmer durch die spielerische Herangehensweise an komplexe praxisrelevante Situationen.

Wertvolle Praxishinweise für die Moderatoren durch ein umfangreiches "Moderator Support Booklet", das von Experten mit langjähriger Praxiserfahrung erarbeitet wurde.

Ziele des des Brettspiels “Integrity Now!”

Anhand von praxisnahen Fallbeispielen Erfahrungen für die eigene Praxis gewinnen. Und:

Compliance-relevante Situationen richtig einschätzen.

Anhand der späteren Folgen ein Gefühl dafür bekommen, wann welche Intervention erforderlich oder nicht erforderlich ist.

Feedback für eigene Entscheidung durch die Kollegen/Mitspieler erhalten und für die eigene Praxis wertschätzen.

Ein flexibles Instrumentarium von Handlungsstrategien für die eigene Praxis entwickeln.

Gemeinsame Roadshow von Haufe Gruppe und CompCor

