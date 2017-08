Wegen der Familienfehde eines Traditionsunternehmens sind möglicherweise verschiedene Straftaten verübt worden Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Ein Korruptionsskandal beschäftigt zur Zeit die Medien. Das oberösterreichische Traditionsunternehmen Plasser & Theurer scheint in einen abenteuerlichen Korruptionsthriller verwickelt, der bis nach Deutschland reicht. Ursprung scheinen - wie so oft bei Familienunternehmen - verwandtschaftliche Querelen zu sein, Auslöser der Ermittlungen: ein fragwürdiger Detektiv.

Das Unternehmen Plasser & Theurer wurde im Jahr 1953 gegründet, entwickelte die erste hydraulische Stopfmaschine der Welt und legte damit den Grundstein für die Mechanisierung des Gleisbaus. In der Herstellung von Gleisbaumaschinen ist das Unternehmen heute Weltmarktführer und hat seine Hauptsitze in Wien und Linz.

Unliebsame Konkurrenz durch eigene Techniker

Im Jahr 2012 gründeten zwei führende Techniker der Firma ein eigenes Unternehmen und machten Plasser & Theurer unmittelbare Konkurrenz.

Hinter der Firmengründung soll ein Familienmitglied eines der Firmengründer gesteckt haben, das sich durch die Firmenpolitik ausgebootet fühlte. Zu diesem Zeitpunkt soll Plasser & Theurer damit begonnen haben, dieses Konkurrenzunternehmen, aber auch andere Konkurrenten über einen oder mehrere Privatdetektive ausspionieren zu lassen.

Mitarbeiter der Telekom soll bestochen worden sein

Dabei allein ließ es das Unternehmen aber wohl nicht bewenden, es soll eigens eine Scheinfirma gegründet und gegenüber dem Konkurrenzunternehmen Interesse an Geschäftsabschlüssen für Südamerika und Russland vorgetäuscht haben. Als die Angelegenheit immer höhere Wellen schlug und dem maßgeblichen Detektiv das Ganze zu heiß wurde, erstattete dieser Selbstanzeige. Nach dessen Aussage sind mit Hilfe von

Tonbandaufnahmen,

Gesprächsprotokollen,

Peilsendern,

dem Mittel Telefonüberwachung

eine ungeheure Menge an Daten über die Konkurrenz gesammelt worden. Anrufe sollen zurückverfolgt worden sein mit Hilfe eines guten Bekannten des Detektivs bei der österreichischen Telekom, der mit einer nicht unerheblichen Geldsumme bestochen worden sein soll. Dieser habe auch das Abhören der Mailbox von Konkurrenzunternehmen ermöglicht

Über korrupten Banker Unterlagen der Konkurrenz eingesehen

Im Rahmen der Selbstanzeige wird auch der Fall eines türkischen Unternehmens geschildert, das ebenfalls ausspioniert worden sein soll, weil es Ersatzteile ungewöhnlich günstig anbot. Angeblich wurde der Bankdirektor der türkischen Hausbank des Unternehmens bestochen, um Plasser & Theurer zu ermöglichen, Überweisungsdaten und Kontobewegungen einzusehen.

Konditionen einer Firmenübernahme ausspioniert?

Ein weiterer Spionagevorwurf des Detektivs betrifft einen US-Konzern, der über Tarnfirmen ausspioniert worden sein soll, um Informationen über eine geplante Übernahme zu erhalten.

Ein polnischer Abnehmer des Konkurrenzunternehmens sei ebenfalls ins Visier geraten. Bei einer Messe in Berlin sei man in das Hotelzimmer dieses polnischen Geschäftspartners eingebrochen und hätte dessen Computer geknackt. Die kopierten Daten seien direkt an Plasser & Theurer übermittelt worden.

Deutsche Management soll auch beteiligt gewesen sein

Die österreichische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 13 Personen aus dem Firmenumfeld des Familienkonzerns. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll der Chef der „Deutsche Plasser Baumaschinen“ mit Sitz in München mit dem Detektiv bereits seit dem Jahr 2006 zusammengearbeitet haben. Auch in seinem Auftrag sollen

Telefone überwacht,

Betriebe ausspioniert und

und Einbrüche verübt worden sein.

Sämtliche auf diese Weise gewonnenen Informationen wurden angeblich unmittelbar an den Geschäftsführer des österreichischen Unternehmens Max Theurer sowie an den dahinter stehenden Firmengründer Josef Theurer übermittelt.

Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft auch noch wegen Steuerhinterziehung

Damit ist der Problemkreis aber noch nicht umrissen. Die österreichische Spezial-Staatsanwaltschaft für Korruption ermittelt inzwischen gegen Josef Theurer auch wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Der 88-jährige Firmenmitbegründer soll unüblich hohe Lizenzgebühren aus Erfindungen steuerbegünstigt aus dem Unternehmen entnommen und dem österreichischen Staat zweistellige Millionenbeträge entzogen haben.

Bewiesen ist noch nichts

Insider vermuten, dass die Affäre letztlich auf familiäre Konflikte zwischen den beiden Gründerfamilien zurückgeht. Diese sollen im wesentlichen herbeigeführt durch geschickte geschäftliche Transaktionen, mit deren Hilfe die Familie eines der Firmengründer faktisch entmachtet wurde.

Alles ist bisher aber noch Spekulation. Zu bedenken ist auch, dass der Detektiv, der die Selbstanzeige erstattet hat, selbst keine unbescholtene Person ist.

Detektiv der Ermittlungen angestossen hat, ist kein unbeschriebenes Blatt

Wegen schweren Betrugs wurde er von einem österreichischen Gericht im Jahr 2012 bedingt zu einer Haftstrafe verurteilt. Die erstattete Selbstanzeige sieht er wohl als geeignetes Mittel, in diesem Fall selbst einer Bestrafung zu entgehen. Wirklich erwiesen ist also noch nichts. Deshalb gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung zu Gunsten sämtlicher Beteiligten. In Österreich erwartet man mit Spannung, wie sich die Angelegenheit weiter entwickelt.

Sollten die bisherigen Spekulationen sich auch nur zu einem Teil als wahr erweisen, so wäre die Affäre ein Beispiel dafür, dass die Durchsetzung von Compliance in einem Familienunternehmen nur möglich ist, wenn die das Unternehmen leitende Familie in persona ethisches Verhalten vorlebt und die Unternehmensethik maßgeblich trägt. Geschieht dies nicht, so hat korruptes Verhalten auf dieser Ebene das Potenzial, ein über Jahrzehnte aufgebautes weltweit agierende Unternehmen in den Abgrund zu ziehen und das Lebenswerk der Gründer zu zerstören. Die Reputation des Unternehmens dürfte schon jetzt erheblich gelitten haben.