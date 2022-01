SGI Europe – CSR Label für öffentliche Unternehmen

Das Europäische Label zur gesellschaftlichen Verantwortung (CSR Label) dient dazu, sich als verantwortungsbewusstes Unternehmen auszuweisen und erleichtert es, Unterstützungsgelder von der EU zu erhalten. Es ist sinnvoll, sich schon jetzt auf die nächste Bewerbungsrunde vorzubereiten.

CSR-Label mit Unterstützung der Europäischen Kommission

SGI Europe hat 2006 mit Unterstützung der Europäischen Kommission das Corporate Social Responsibility Label (kurz CSR Label) entwickelt. Öffentliche Dienstleister können damit ihre Aktivitäten im Bereich „soziale Unternehmensverantwortung“ zertifizieren lassen. Für 2021 endete die Bewerbungsfrist im November. Die Preisverleihung findet im Februar 2022 in Paris statt.

SGI: Vertreter der öffentlichen Unternehmen in der EU

SGI Europe (European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services and Services of general interest) ist ein europäischer branchenübergreifender Sozialpartner. SGI Europe vertritt die öffentlichen Arbeitgeber, Unternehmen und Körperschaften gegenüber der EU. SGI Europe wurde 1961 unter der Schirmherrschaft der Europäischen Kommission gegründet und vertritt Arbeitgeber und Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem Interesse erbringen. Der Verband war früher bekannt als Europäisches Zentrum für Arbeitgeber und Unternehmen. SGI Europe führt Projekte durch, die die Bedeutung moderner öffentlicher Dienste in Europa fördern.

Mit seinem Generalsekretariat in Brüssel vertritt der Verband die Interessen seiner Mitglieder gegenüber den europäischen Institutionen. Er hat Einfluss auf die Europäische Kommission sowie den Europäischen Rat und das Europäische Parlament. Weiter beurteilt er jeden Gesetzgebungsvorschlag, der die Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und ihren Platz im Binnenmarkt betrifft. SGI Europe verfügt über eine Stimme im europäischen zweigliedrigen Dialog auf höchster Ebene bei den Verhandlungen mit den Gewerkschaften sowie dem dreigliedrigen Austausch mit den Sozialpartnern und Vertretern der EU-Institutionen.

Der Bundesverband Öffentliche Dienstleistungen (bvöd) ist Mitglied von SGI Europe, dem Europäischen Verband der öffentlichen Arbeitgeber und Unternehmen, und vertritt als deutsche Sektion seine Mitglieder in den SGI Europe-Verbandsgremien. Der Verband bezeichnet sich als „Deutsche Sektion von SGI Europe“. Auch der Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) startete 2018 einen Bewerbungsaufruf für das CSR-Label.

Verantwortungsvolle Geschäftsführung

Corporate Social Responsibility (CSR) bedeutet, dass Unternehmen wirtschaftliche, soziale und ökologische Belange in ihre Werte, Kultur, Strategie und Handlungen einbeziehen, die über gesetzliche Verpflichtungen hinausgehen. Kunden, Interessengruppen und Aufsichtsbehörden verlangen zunehmend, dass Unternehmen sich als verantwortungsbewusste Mitglieder ihrer Gemeinschaften verhalten – in ihrer eigenen Branche, in ihrer lokalen und nationalen Gemeinschaft und als Weltbürger. CSR trägt auch zum langfristigen, nachhaltigen Erfolg der Unternehmen bei.

Es ist sinnvoll, sich jetzt schon auf die nächste Bewerbungsmöglichkeit für das CSR Label vorzubereiten. Gründe sind Verbesserungen der Reputation, Mitarbeitermotivation, Präsentation von Leistungen und Anerkennung der Qualität von CSR-Aktivitäten. So zeigen die Unternehmen, dass sie Ziele haben, die über das Dienstleistungsangebot hinausreichen. Dies ist auch ein großer Vorteil, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Weiter können sich die Empfänger des SGI Europe CSR Labels austauschen mit Führungskräften aus ganz Europa und vielfältigen Tätigkeitsfeldern.

Empfänger des SGI Europe-CSR-Labels können ihre CSR-Aktivitäten genau überwachen, messen und vergleichen. In den nächsten Jahren haben Unternehmen unter anderem die EU-Gesetzgebung über den Europäischen Green Deal und die neuen Standards der Taxonomie-Verordnung zu beachten und ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung ausweiten. SGI Europe bietet den Bewerbern des diesjährigen CSR Labels eine spezielle Lernveranstaltung über die „EU-Taxonomie-Verordnung“ an, damit sie sich auf die kommenden Änderungen vorbereiten können. Weiter erleichtert das Label den Unternehmen, europäische Fördergelder und Unterstützung zu erhalten.

SGI Europe – CSR-Label: Kostenloser Test im Internet

Der erste Schritt zur Beantragung des SGI Europe CSR Labels besteht in einem Online-Test, um die Stärken und Schwächen der Organisation im Bereich CSR zu bewerten. Dieses Selbstbewertungstool steht Unternehmen kostenlos zur Verfügung, die ihre Einhaltung der CSR-Normen überprüfen möchten und dauert etwa 30 Minuten. In einem zweiten Schritt werden abhängig von den Ergebnissen des Bewertungsinstruments weitere Analysen durch unabhängige Berater durchgeführt. Schließlich trifft sich ein unabhängiges Vergabekomitee, um die erfolgreichen Bewerber auszuwählen, die mit dem Label ausgezeichnet werden.

Anschließend werden die Empfängerunternehmen zur Preisverleihung eingeladen, einer exklusiven Veranstaltung, bei der das Label verliehen wird und die Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich über CSR-Best-Practices auszutauschen und wichtiges Wissen zum Thema Umweltmanagement zu erwerben. Das Label ist ab dem Datum der Verleihung zwei Jahre lang gültig, und die Empfänger können es während dieses Zeitraums für alle ihre Kommunikations-, Werbe- und Verkaufsförderungsaktivitäten verwenden.