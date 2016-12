08.09.2016 | Online-Seminar

Dr. Volker Soyez

Im täglichen Geschäftsverkehr lauern eine Vielzahl kartellrechtlicher Gefahren, die ohne kartellrechtliche Grundlagenkenntnisse oftmals nicht zu erkennen sind. Das Online-Seminar soll Ihnen die Grundlagen der kartellrechtlichen Verbote vermitteln und Sie für problematische Fallkonstellationen sensibilisieren.

Die herausragende Bedeutung der kartellrechtlichen Compliance ergibt sich aus den empfindlichen – teils existenzbedrohenden – Sanktionen, die Kartellrechtsverstöße nach sich ziehen.

Online-Seminar: Kartellrechtliche Compliance - Grundlagen und Erste Hilfe

Kartellrechtliche Fallstricke können in jedem Wettbewerberkontakt, in jeder Preisentscheidung, in jedem Verbandstreffen und in vielen anderen täglichen Geschäftsvorgängen verborgen liegen.

Der Referent Dr. Volker Soyez wird verschiedene Compliance-Maßnahmen beleuchten, mit denen die kartellrechtlichen Risiken im Unternehmen kontrolliert werden können sowie Hinweise auf das richtige Verhalten bei kartellamtlichen Durchsuchungen geben.

Hier können Sie sich anmelden: Online-Seminar - Kartellrechtliche Compliance - Grundlagen und Erste Hilfe am Donnerstag, 19.10.2016, 11 Uhr. Das Seminar kostet 98,00 EUR zzgl. MwSt. Für Abonnenten des Haufe Compliance Office ist es kostenfrei.