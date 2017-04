07.04.2017 | Statt Hemdsärmeligkeit

Mittelständische Unternehmen bauen systematisch Compliance-Organisationen auf.

Bild: Fotolia LLC.

Rechtstreue und Haftungsvermeidung haben auch bei mittelständischen Unternehmen hohe Priorität. Das geht aus einer Studie von Ebner Stolz, dem F.A.Z.-Institut und Forsa hervor. Durch flache Hierarchien haben sie bei einem zentralen Erfolgsfaktor auch bessere Voraussetzungen als Konzerne.

Spätestens seit den Compliance-Verstößen bei etwa Siemens, Telekom, ADAC und Volkswagen sitzt die Angst vor wesentlichen Compliance-Vorfällen vielen Unternehmenslenkern im Nacken: Drohen doch massive Konsequenzen für das Unternehmen und die eigene Person. Aber Compliance ist nicht nur ein Thema für die Konzerne, sondern auch für mittelständische Unternehmen.

Datenschutz und IT-Sicherheit mit höchster Priorität

Folgende Bereiche haben für den Mittelstand bei der Einführung von Compliance-Strukturen die höchste Bedeutung:

Datenschutz 98 %

IT-Sicherheit 92 %,

Arbeitsrecht 86

Steuerrecht 82 %

Für die Experten von Ebner Stolz ist das keine Überraschung, denn die Finanzverwaltung hat für ihre Betriebsprüfungen stark aufgerüstet und wertet mit Hilfe einer Prüfsoftware systematisch die Daten der betrieblichen Buchhaltungssysteme aus. Das bestätigt Steffen Demuß, Leiter Steuern und Compliance bei dem Druckmaschinenhersteller König & Bauer AG. Ein besonderes Augenmerk richten Betriebsprüfer dabei auf sog. Volumensteuern, wie Umsatzsteuer, Lohnsteuer und Verrechnungspreise, hat Sönke Gooß, CFO der edding AG, festgestellt.

Mittelstand setzt Compliance-Anforderungen recht „hemdsärmelig“ um

Umfassende Compliance-Management-Systeme sind in weniger als der Hälfte der mittelständischen Unternehmen vorhanden. Ansonsten überwiegen Einzelmaßnahmen, denen sich in erster Linie die Geschäftsführung oder die Abteilungsleiter annehmen. Eine derartige Vorgehensweise ist aus der Struktur des Mittelstandes mit flachen Hierarchien heraus gerechtfertigt: So können Compliance-Maßnahmen je nach Risikograd schrittweise in einzelnen Modulen implementiert werden. Insbesondere der kleinere Mittelstand hat hier seinen Nachholbedarf erkannt. 58 % der Unternehmen haben angegeben, dass die Compliance-Investitionen in Zukunft steigen werden.

Ohne Vorbild des Managements funktioniert Compliance nicht

Um dem Vorwurf fahrlässigen oder gar vorsätzlichen Handelns zu entgehen, wird der Mittelstand um die Einführung von Compliance-Strukturen nicht herumkommen. Denn „vorsätzliches Handeln“ kann schon bei einer „billigen Inkaufnahme“ des Eintritts des Vorfalls vorliegen, so verlautbarte etwa das Bundesfinanzministerium. Doch dürfen Compliance-Strukturen und Richtlinien nicht zu einem Papiertiger degenerieren. Vielmehr muss Compliance gelebt und vom Management – als „Tone from the Top“ – vorgelebt werden. So betrachtet Ulrich Rothfuchs, Compliance-Verantwortlicher bei der DEKRA, Compliance als Führungsaufgabe. Denn Kommunikation, Authentizität und Glaubwürdigkeit sind entscheidend dafür, ob Menschen mit der jeweiligen Botschaft erreicht werden. Wenn das gelingt, können Kontrollmaßnahmen auch wieder in den Hintergrund treten.

Compliance-Prozessmanagement wird durch vorhandene Dokumentation erleichtert

Unternehmen, die ihre Prozesse bereits beschrieben haben, sind bei der Einführung von Compliance-Strukturen klar im Vorteil. Dann braucht man nur noch an den Prozessen entlangzugehen und zu schauen, wo Imagethemen, Werteflüsse und Haftungsrisiken bestehen, erläuterte Dr. Ulrich Schulz, Executive Director u.a. für Compliance bei CORPUS SIREO.

Mit den richtigen Hilfsmitteln lassen sich Compliance-Strukturen auch besser implementieren. In kleinen Unternehmen reichen hierfür Unterlagen in Excel, für größere Firmen sind Dokumentenmanagementsysteme oder umfassende Compliance-Tools die bevorzugte Lösung. Prozesse werden dadurch vereinfacht und effizienter für die Mitarbeiter sowie nachvollziehbarer etwa für die Wirtschaftsprüfer.

Nicht monetär bewertbarer Zusatznutzen von Compliance-Strukuren erkannt

Mehr und mehr mittelständische Unternehmen wissen aber auch, dass Compliance einen Zusatznutzen bieten kann. An vorderster Stelle standen in der Studie

der Sicherheitsgewinn mit 90 %,

eine Transparenzsteigerung mit 88 % sowie

ein Reputationsgewinn mit 78 %.

Gute Compliance erzeugt Vertrauen, das zwar monetär nicht greifbar, aber doch ein klarer Wettbewerbsvorteil im Markt ist, wie Dr. Uta-Maria Ohndorf, General-Managerin bei Roche Diagnostics in Belgien berichtet.

Zur Studie

Die komplette Studie kann kostenfrei über Ebner Stolz bezogen werden.