01.07.2017 | Korruption

Ist "Anfüttern" schon bestechen?

In Juni fand in Berlin die Konferenz "Irresistible" zu den vielen Facetten von Korruption, Geldwäsche und Bestechung statt. Einer der Teilnehmer war Korruptionsexperte Professor Friedrich Schneider von der Johannes-Kepler-Universität in Linz. In einem Interview äußerte er sich recht provokant zum Thema „Anfüttern“.

"Anfüttern" und ein Glas Rotwein können der Anfang sein, so der Beitrag, der bei Deutschlandfunk Kultur veröffentlicht wurde. Doch für Prof. Schneider fängt Bestechung erst dann an, wenn jemand einen Auftrag nur erhält, wenn Bestechungsgelder fließen. Der Restaurantbesuch oder das Gespräch bei einem Glas Rotwein schätzt er eher als informellen Akt ein, der über anfängliche Probleme hinweghelfen kann.

Kulturelle Unterschiede oder können kleinere Summen von gesellschaftlichem Nutzen sein?

Schneider beschreibt im Interview landestypische bzw. kulturelle Unterschiede in Sachen Schmieren. So kann, nach seinen Aussagen, z. B. in der Ukraine Bestechung mit kleineren Summen zum gesellschaftlichen Nutzen sein. Etwa wenn eine Maschine, die für die Produktion benötigt wird, unnötig lange vom Zoll beschlagnahmt bleibt. Denn dort, so meint er, gehört Bestechung zum Tagesgeschäft und ohne Bakschisch läuft gar nichts.

Wo fängt Korruption an oder wenn Geschenke als selbstverständlich angesehen werden

Im Mittleren und Vorderen Orient sind Geschenke als Dank selbstverständlich, z. B. nach einem Geschäftsabschluss. Wird ein Geschenk zurückgewiesen, verletzt das die gute Zusammenarbeit und die Geschäftsfreundschaft. Nach der Zurückweisung wird das Geschäft aller Voraussicht nach nicht mehr zustande kommen.

Schmieren oder geschmiert werden - Complianceregeln in Deutschland sind sehr strikt

Complianceregeln in deutschen Unternehmen sind dagegen sehr strikt und verbieten bereits ein Abendessen mit teurem Rotwein. Sicherlich ein Grund dafür, warum Deutschland bei den Ländern mit der geringsten Bestechung hinter u. a. den skandinavischen Ländern auf Platz 12 landet und somit als weitgehend korruptionsfreies Land gilt. Was allerdings leider nicht bedeutet, dass es in Deutschland keine Korruption gibt.