18.03.2015 | Kartellrecht

Vorsicht Kartellrechtsverstoß?

Welche Themen dürfen mit einem Wettbewerber besprochen werden – welche sind tabu? Verhindern Sie mögliche kartellrechtliche Verstöße.

Sehen Sie in dem Ausschnitt des e-Trainings "Kartellrecht" aus dem Haufe Compliance College ein Beispiel, über welches Thema nicht mit dem Wettbewerb gesprochen werden sollte.

Wo lauern überall kartellrechtliche Verstöße?

Kartellrechtliche Verbote betreffen viele alltägliche Geschäftsvorgänge im Unternehmen: Kartellrechtliche Fallstricke können in jedem Wettbewerberkontakt, in jedem Vertriebsvertrag, in jeder Preisentscheidung, in jedem Verbandstreffen, in jeder Vertriebsstrategie, in jedem Kundenkontakt und in vielen anderen täglichen Geschäftsvorgängen verborgen liegen.

