19.05.2016 | Jenseits des Werkszauns

Risiko Geschäftspartner: Compliance hört am Werkstor nicht auf

Bild: FIO

Das eigene Compliance-Management kann noch so gut funktionieren. Wenn Geschäftspartner Compliance-Verstöße begehen, kann es auch für das eigene Unternehmen problematisch werden. Umso mehr, je stärker Geschäftspartner in Unternehmensprozesse integriert sind.

Für die Compliance-Risiken eines Unternehmens spielen dessen Geschäftspartner eine wichtige Rolle. Das liegt nicht nur an gesetzlichen oder behördlichen Anforderungen und den Erwartungen der Öffentlichkeit. Geschäftspartner werden in zunehmendem Maße in die eigenen Prozesse eingebunden.

Sorgfalt bei der Auswahl von Geschäftspartner ist wichtig, aber reicht nicht aus

Compliance-bezogene Sorgfaltspflichten dürfen sich nicht auf den Auswahlprozess von Geschäftspartnern beschränken. Sie sollten sich in der Vertragsgestaltung, der fortlaufenden Zusammenarbeit und deren Kontrolle fortsetzen.

Compliance-Kontrolle in der laufenden Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern

Bei Geschäftspartnern, die z. B. in Korruptionshochrisikoländern tätig sind können Mittelverwendungskontrolle oder begleitende Maßnahmen, wie z.B. ein Tippgeberverbot, Risiken im "laufenden Betrieb" reduzieren.

Korruption bei Geschäftspartnern - wie können sich Unternehmen schützen

Am Beispiel geschäftspartnerbezogener Pflichten zur Korruptionsprävention beschreibt der Haufe-Fachbeitrag "Geschäftspartner-Compliance: Business Partner Screening und geschäftspartnerbezogene Compliance-Pflichten", wie einzelne Maßnahmen und Sorgfaltspflichten bei einem Thema zusammenspielen und abgestimmt eingesetzt werden können.

