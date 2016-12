12.03.2015 | Serie IT-Sicherheit: Gefährdungen erkennen und minimieren

Wer nicht will, dass seine Mails von Unbefugten gelesen werden, muss sie verschlüsseln

Milliarden E-Mails werden jeden Tag verschickt. Sicher gehören auch Sie zu den Sendern und Empfängern elektronischer Nachrichten. Doch haben Sie sich auch schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie sicher Ihre Mitteilungen versandt werden?

Im Prinzip handelt es sich bei einer E-Mail um ein Nachrichtenformat, das leicht auslesbar und somit unsicher ist. In der IT-Welt wird die unverschlüsselte E-Mail deshalb auch mit einer Postkarte verglichen. Jeder kann sie (mit)lesen. Damit dies nicht der Fall ist, sollte man seine E-Mails nur verschlüsselt losschicken.

Software bietet digitale Zertifikate auf Basis von Kryptografie-Werkzeugen

Für Sicherheit sorgen digitale Zertifikate. Damit hat kein Unbefugter mehr Zugriff auf den Inhalt oder die Anhänge einer E-Mail. Bei der Software handelt es sich um Kryptografie-Werkzeuge, die sich meist mit wenigen Mausklicks installieren lassen. Auch unerfahrene Anwender können damit die Sicherheit im E-Mail-Verkehr erhöhen.

E-Mails signieren und verschlüsseln

E-Mails und ihre Anhänge lassen sich z. B. nach der Installation direkt in Microsoft Outlook signieren und verschlüsseln. Auch die andere Richtung, also die Prüfung der Signatur und das Entschlüsseln beim Empfangen von E-Mails, funktioniert ebenfalls in Outlook. Eine Zertifikatsbestätigung wird vom Anwender nur im Konfliktfall verlangt, ansonsten läuft die Sicherheitsprüfung schnell und unauffällig im Hintergrund.

Ein sicheres Passwort ist lang und komplex

Genauso wichtig wie die Sicherheitszertifikate sind sichere Passwörter, damit nicht jeder auf jedes E-Mail-Konto Zugriff hat. Ein sicheres Passwort ist lang und komplex. Passwortmanager erstellen solche schnell und automatisch.

Vor unbefugten Lesern verschlossen

Fazit: Vor allem bei geschäftlichen E-Mails sollte nur die Betreffzeile für jeden lesbar sein. Sensible Daten wie Verträge, Angebote oder Rechnung sollten – wie bei der Papierpost im Umschlag – vor unbefugten Lesern verschlossen sein.