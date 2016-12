21.01.2016 | IT-Compliance

IT-Compliance: Damit aus der Cloud keine trüben Aussichten werden

Bild: angelika.s...k.... ⁄ pixelio.de

Daten und Anwendungen in einer Cloud zu nutzen kann viel Geld und Ressourcen sparen. Doch sollten Cloud-Nutzer wissen, worauf sie sich einlassen, damit es nicht zum IT-Sicherheits-Desaster wird.

"Zentral ist dabei die Kategorisierung der Daten nach ihrer Bedeutung: Welche Daten sind unkritisch? Welche Daten sind kritisch? Welche Daten unterliegen welchen gesetzlichen Anforderungen?", meint Karsten Leclerque, Principal Consultant Outsourcing & Cloud bei Pierre Audoin Consultants (PAC) im Beitrag Darauf müssen Unternehmen achten auf Computerwoche online.

IT-Compliance: Nutzen Sie die Cloud - aber sicher!

Um die Cloud sicher nutzen zu können, sollten Sie bei der Auwahl Ihres Cloud-Providers die richtigen Fragen stellen, z.B.:

Wie sieht das Programm im Notfall aus, wenn tatsächlich Daten verschwinden?

Wie sieht es mit Verschlüsselung (das Schlüssel-Management sollte in den Händen des Kunden liegen), Zugangskontrolle, Backup und fachkundigem Personal aus?

Wer greift wann und mit welchen Rechten auf die Daten zu?

Was passiert mit den Daten bei Vertragsende?

Welche weiteren Fragen Sie stellen sollten und auf was Sie sonst noch achten müssen lesen Sie in Compliance in der Cloud: Darauf müssen Unternehmen achten.

