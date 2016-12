19.01.2016 | Haufe Compliance College auf der LEARNTEC

Compliance Trainings sind als Präventivmaßnahmen für jedes Unternehmen unumgänglich. Auf der LEARNTEC in Karlsruhe, der führenden Fachmesse für professionelle Bildung, Lernen und IT, stellen die Haufe Akademie und CompCor das "Haufe Compliance College" vor - die e-Learning-Lösung zu allen relevanten Compliance-Themen.

Trainingsmaßnahmen zu Compliance müssen durch das Unternehmen nachgewiesen und regelmäßig wiederholt werden. Dabei sind aktuelle Entwicklungen möglichst schnell inhaltlich zu berücksichtigen.

Haufe Compliance College - die e-Learning-Lösung für relevante Compliance-Themen

Die modularen e-Trainings des Haufe Compliance College sind praxisnah aufbereitet und auf den Bedarf und die Ansprüche von Unternehmen ausgerichtet. Mit diesem Weiterbildungs-Tool kommen Sie Ihren Schulungs- und Dokumentationspflichten nach.

Folgende Themen sind lieferbar und werden auf der LEARNTEC präsentiert:

Code of Conduct, Werte

Geschenke, Einladungen, Spenden, Sponsoring

Korruptionsprävention

Kartellrecht

Datenschutz

Informationssicherheit

Trade Compliance: Exportkontrolle und Embargos

Geldwäscheprävention

AGG für Führungskräfte

AGG für Mitarbeiter

Trainings mit dem Haufe Compliance College

Profitieren Sie von einem Lern-Management-System, das Ihre Schulungsprozesse optimal unterstützt.

Ihre Mitarbeiter greifen einfach und bequem auf die e-Trainings zu. Ein abgestimmter Lernprozess hilft ihnen beim erfolgreichen Trainieren.

Mit einem Compliance-konformen Reporting können Sie den Bearbeitungsfortschritt Ihrer Mitarbeiter im Blick behalten.

Besuchen Sie die Haufe Akademie und ihren Beratungspartner CompCor auf der LEARNTEC in Karlsruhe auf dem Stand E31 in Halle 1. Vom 26. bis 28. Januar 2016 werden Ihnen die Produkte „Haufe Compliance Manager“ und die Produktreihe „Haufe Compliance College“ vorgestellt. Vereinbaren Sie hier einen Termin mit uns und fordern Sie Ihr kostenfreies Ticket an. .

Haufe Compliance Manager - das zentrale Compliance Prozessmanagement-Tool

Mit dem Haufe Compliance Manager können Compliance-Prozesse in Unternehmen eingerichtet und abgewickelt werden, z. B.

Richtlinien-Manager: Das revisionssichere Dokumentenmanagement Ihrer Richtlinien,

Compliance Case Management: Erfassung und Dokumentation von Anfragen und Vorfällen,

Zuwendungsregister: Das flexible Werkzeug zur Dokumentation und Genehmigung von Geschenken, Zuwendungen und Sponsoring,

Business Partner Due Diligence,

Compliance Risiko-Analysen,

Berichtswesen zu den erforderlichen Compliance-Maßnahmen und -prozessen.

Mehr zu den Weiterbildungsangeboten der Haufe Akademie im Bereich Compliance finden Sie hier.