Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Fröhliche und erholsame Ostertage wünscht Ihnen - mit einem Ostergedicht aus dem Volksmund - Ihre Redaktion haufe/compliance.

Der Osterhase

Der Osterhase hat über Nacht

zwölf Eier in unseren Garten gebracht.

Eins legte er unter die Gartenbank,

drei in das grüne Efeugerank,

vier in das Hyazinthenbeet,

drei, wo die weiße Narzisse steht;

eins legte er auf den Apfelbaumast;

da hat sicher die Katze mitangefasst.





Volksreim