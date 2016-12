18.12.2015 | Handwerk

Kein Nachfolger in Sicht? Dann muss er halt weiter selber ran.

Wer einen Handwerksbetrieb übernimmt, ist selbst Chef. Viel Verantwortung, die Arbeitszeit ufert aus, eigentlich ist nie Urlaub - weil man ja immer in der Pflicht steht. Wer will das schon? Nur wenige, wie eine Studie des Beratungsunternehmens Ernst & Young belegt.

Ob Stuckateur, Bäcker oder Raumausstatter - alle Handwerkszweige eint ein Problem: Wollen Firmenchefs in den Ruhestand gehen, steht ihnen eine schwierige Suche nach einem Nachfolger bevor.

Das Handwerk hat ein Nachfolgeproblem

Der Haufe-Beitrag "Generationenwechsel: Das Handwerk hat ein Nachfolge-Problem" geht dem Phänomen auf den Grund.

Ein weiteres Problem ist der demografische Wandel. Dies belegt auch eine Analyse der Bertelsmann Stiftung, derzufolge die Zahl der Azubi-Bewerber seit Jahren sinkt - besagte Bewerber sind ja auch die Handwerkschefs von übermorgen.

