08.11.2016 | Feedbackkultur und Schwarmorganisation

Daimler will mit einer neuen Unternehmenskultur im 21. Jahrhundert ankommen.

Bild: Daimler

Unter dem Titel "Leadership 2020" hatte Daimler vor gut einem Jahr ein Umdenken im Konzern angestoßen. Was steckt dahinter - eine Unternehmenskultur im Wandel? Und warum gerade jetzt?

Neue Führungsprinzipien wurden erarbeitet. Dazu gehören eine andere Feedback-Kultur und Leistungsbewertung, aber auch die Idee, außerhalb der gewohnten Strukturen wie Start-ups zu arbeiten. Mitarbeiter von Daimlers Van-Sparte feilen so etwa an neuen Geschäftsideen rund um den Lieferverkehr.

Der Kulturwandel bei Daimler geschieht nicht ganz freiwillig

"Wir sind eine Industrie, die derzeit in zwei Themengebieten gefordert ist: Digitalisierung und Elektrifizierung", sagt Personalvorstand Wilfried Porth. "Wenn man sich mit diesen Themen eingehend beschäftigt, stellt man fest: Da brauche ich an einigen Stellen andere Entscheidungsprozesse, damit man schneller wird."

Dabei geht es teilweise um recht simple Dinge. "Die erste Maßnahme, die wir implementiert haben, ist das Thema Reisegenehmigungen", sagt Porth. Statt mehrerer Hierarchien seien jetzt nur noch der Reisende selbst und der direkte Vorgesetzte beteiligt. "Dieses Prinzip - weniger Unterschriften und weniger Genehmigungen - diskutieren wir jetzt für viele andere Prozesse", so Porth.

Eine andere Idee bei Daimler sind Schwarmorganisationen

Dabei gehe es darum, für eine bestimmte Zeit Mitarbeiter unterschiedlicher Hierarchien in Teams zu bringen und ihnen dort volle Entscheidungsfreiheit zu übertragen. "Die Motivation unserer Mitarbeiter steigt auf jeden Fall, weil die Beschäftigten direkter am Entscheidungsfindungsprozess teilnehmen können", sagt Porth. Einmal hat es bereits funktioniert: "Leadership 2020 wurde so erarbeitet", so Porth. 20 % der weltweit 284.500 Mitarbeiter würden künftig in Schwarmorganisationen eingebunden.

Daimler mit neuer Feedbackkultur

"Wir wollen damit auch sicherstellen, dass unsere Beschäftigten ihr Berufsleben mit neuen Sichtweisen und Gestaltungsmöglichkeiten anreichern können", meint Porth. Das Thema der Weiterentwicklung spiele auch bei sogenanntem 360-Grad-Feedback eine stärkere Rolle, bei dem beispielsweise Führungskräfte nicht nur von ihren Vorgesetzten, sondern auch von Mitarbeitern und Arbeitskollegen Rückmeldung bekommen. "Anhand dieses Feedbacks werden wir unter anderem messen, dass wir in der richtigen Richtung unterwegs sind".

Die Beteiligung bei der Erarbeitung der neuen Führungskultur im Konzern sei hoch. "Auf breiter Basis ist ein Wunsch nach Veränderung spürbar. Es ist wichtig, dass die Energie aus der Mannschaft kommt." Von den rund 16.000 Führungskräften hatten sich etwa 1.000 beworben, um das Grundgerüst für den Wandel auszuarbeiten.

Kulturwandel bei Daimler - Erfolg wird an bisherigen Maßstäben gemessen

Ob die Idee aufgeht, wird sich an den bislang auch üblichen Erfolgsmaßstäben zeigen: "Am Ende kann ich den Erfolg unserer neuen Führungskultur nur am Produkterfolg messen", sagt der Daimler-Personalvorstand. "Ziel ist immer: Ein besseres Produkt für unsere Kunden und das schneller als der Wettbewerb."