Expertenstreit verhindert zügige Fertigstellung von Corona-Apps

Die europäische Tracking-App zur Ermittlung von möglichen Kontakten zu Corona-Infizierten sollte bereits kurz nach Ostern zur Verfügung stehen. Datenschützer waren nicht begeistert, doch die Entwicklung schien rasant. Doch mittlerweile steigen immer mehr Teilnehmer wegen des Streits um die Datenspeicherung aus dem Projekt aus, und die Fertigstellung der Lösung verzögert sich weiter.

Große Erwartungen an eine Tracking-App zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben nicht nur Virologen und Epidemiologen, auch Politiker setzen auf diese Technik. Grund für den Optimismus ist, dass solche Lösungen bereits in vielen asiatischen Staaten erfolgreich eingesetzt wurden und beispielsweise in Ländern wie Südkorea oder Taiwan anscheinend mit dazu beigetragen hat, dass die Folgen des Viren-Ausbruchs relativ moderat geblieben waren.

Datenschutz im Fokus der Corona-einheitlichen europäischen App-Entwicklung

Während in vielen Staaten die Tracking-Apps jedoch mehr oder weniger verpflichtend sind und recht freigiebig auf die personenbezogenen Daten der Nutzer zugreifen, war bei der Entwicklung solcher Lösungen in Europa von Anfang an klar, dass hier nur solche Apps in Frage kommen können,

die den hohen Datenschutzanforderungen genügen

und die zudem auf einer freiwilligen Teilnahme der Anwender basieren.

Entwicklungs-Konsortium aus Forschungseinrichtungen und Unternehmen PEPP-PT

Um eine einheitliche europäische Plattform zu entwickeln, die diesen Anforderungen gerecht werden kann, hatte sich ein Konsortium aus zahlreichen Forschungseinrichtungen und auch Unternehmen gebildet, das dieses Projekt mit der Bezeichnung PEPP-PT (Pan European Privacy Protecting Proximity Tracing) auf den Weg brachte und vorantrieb. Wesentlich beteiligt am PEPP-PT sind etwa das Heinrich-Hertz-Institut und das KI-Unternehmen Arago.

App-Entwicklung in kritischer Phase: Meinungsverschiedenheiten und renommierte Aussteiger

Nach relativ schnellen Fortschritten zu Beginn scheint sich das Projekt derzeit jedoch in einer kritischen Phase zu befinden. So haben sich mittlerweile mehrere renommierte Teilnehmer aus dem Konsortium zurückgezogen und auch unabhängige Experten äußern immer öfter Kritik. Begonnen hatte diese Entwicklung mit dem Ausstieg des PEPP-PT-Mitbegründers Marcel Salathé von der Eidgenössischen Hochschule Lausanne sowie der ETH Zürich. Nur wenige Tage später verabschiedeten sich mit dem Helmholtz-Institut für Informationssicherheit (CISPA) oder der Katholischen Universität Leuven weitere prominente Einrichtungen.

Worum geht der Streit bei der PEPP-PT- Entwicklung?

Kernpunkt des Streits zwischen den mittlerweile abtrünnigen Forschern und dem Konsortium ist die Frage nach der Art der Speicherung der Daten.

Die Aussteiger wollen ausschließlich eine dezentrale Speicherung der jeweiligen Kontaktdaten,

der jeweiligen Kontaktdaten, bei der PEPP-PT-Initiative will man dagegen auch den Ansatz einer zentralen Speicherung auf einem Server ermöglichen, wobei man hier betont, weiterhin beide Verfahren unterstützen zu wollen.

Neben dem Streit um die Art der Datenspeicherung monierten die Kritiker zuletzt aber zunehmend auch eine unzureichende Offenheit und mangelnde Transparenz in dem Projekt.

Brief von 300 internationalen Wissenschaftlern warnt vor Überwachungsexzessen

Neue Dynamik gewann die Kritik am PEPP-PT durch einen Brief von 300 internationalen Wissenschaftlern, in dem sie vor dem Einstieg in eine weitgehende Überwachung durch Kontaktverfolgung-Apps warnen. In ihrem Schreiben sehen sie auch das Risiko, dass die derzeit entwickelten Lösungen einen Einstieg in eine „noch nie dagewesen Überwachung der Gesellschaft“ bedeuten könnten. Die zentrale Speicherung der Daten aus der Tracking-App wird allerdings nicht von allen Experten als prinzipiell schlechtere Lösung im Hinblick auf den Datenschutz eingestuft.

Auch Datenschützer sind bei der Frage zentrale / dezentrale Speicherung ambivalent

In seinem Podcast sieht etwa Ulf Buermeyer, Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), bei beiden Ansätzen jeweils Vor- und Nachteile. So sei die Speicherung der Daten an einem Ort zwar beunruhigend, weil diese Daten hier auch abgegriffen werden könnten, aber auch der häufige Austausch der Daten, der bei den dezentralen Lösungen notwendig sei, bringe Risiken mit sich. Auch beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz hält man die Frage, ob nun eine zentrale oder eine dezentrale Speicherung der Daten erfolge, für nicht so wichtig.

Apple und Google mischen beim Corona-Tracking mit

Unterstützung bekommt die Befürworter der dezentralen Speicherung nun aber auch durch die IR-Schwergewichte Apple und Google, den Entwicklern der beiden Smartphone-Plattformen iOS und Android. Diese haben mittlerweile angekündigt, eine gemeinsame Plattform zur Kontaktverfolgung mittels Bluetooth zu entwickeln, die in die jeweiligen Betriebssysteme integriert werden soll und auf der z.B. die Apps von staatlichen Stellen aufsetzen können. Auch diese Plattform basiert allerdings auf einer dezentralen Speicherung der Kontaktinformationen, eine zentrale Speicherung ist dagegen nicht vorgesehen.

Mit Verzögerungen muss gerechnet werden

In der Politik zeigt man sich über den Experten-Streit verständlicherweise wenig erfreut. So warnte etwa der Digitalexperte der SPD, Jens Zimmermann, auf Twitter gar schon vor einem Scheitern der App. Und auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet mittlerweile erst im Laufe des nächsten Monats mit einem Start der Corona-App.

Hintergrund: Datenschutz und Corona-Tracking

Der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar lehnte in einem Kommentar gegenüber Heise solche Apps nicht grundsätzlich ab, stellte dabei allerdings einen umfangreichen Anforderungskatalog auf. Um den Vorgaben des Grundgesetzes zu entsprechen, müsse eine App-Lösung insbesondere die folgenden Anforderungen erfüllen:

Installation und Verwendung auf freiwilliger Basis und unter Kontrolle durch die Nutzer.

und unter Kontrolle durch die Nutzer. Transparenz: Jeder, der die App installiert, muss wissen, auf was er sich einlässt.

Jeder, der die App installiert, muss wissen, auf was er sich einlässt. Nur, wenn ein Nutzer positiv auf COVID-19 getestet wird, sollten die Daten an eine zentrale Stelle hochgeladen und dort ausgewertet werden, um mögliche Kontaktpersonen festzustellen und diese zu informieren.

wird, sollten die Daten an eine zentrale Stelle hochgeladen und dort ausgewertet werden, um mögliche Kontaktpersonen festzustellen und diese zu informieren. Die Daten sollten möglichst anonym verarbeitet werden.

werden. Die Nutzeridentifikation könnte über eine nicht namentlich zugeordnete ID stattfinden.

Die Daten sollten nur für einen begrenzten Zeitraum gespeichert und anschließend rückstandslos gelöscht werden.

Die technischen Lösungen bzw. Apps müssen so gestaltet werden, dass sie einen Missbrauch durch Dritte ausschließen und die Sicherheit der IT-Systeme nicht gefährden.