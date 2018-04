Ob groß, ob klein: Compliance geht alle Unternehmen an Bild: Mauritius images

Auch für Klein- und Mittelständler wird die Implementierung einer wirksamen Compliance-Struktur zu einem zunehmend wichtigen Thema. Die insbesondere bei kleinen Unternehmen immer noch verbreitete Zurückhaltung birgt nicht zu unterschätzende Haftungsrisiken und kann sogar Geschäftsabschlüsse verhindern.

Compliance wird immer mehr zu einem Hauptthema im Management der Unternehmen. Erst nach und nach entwickelt sich auch in kleineren und mittleren Unternehmen das Bewusstsein, dass ein fehlendes Compliance-Management-System (CMS) erhebliche negative Auswirkungen für den Betrieb haben kann.

Nicht nur das Image und die Reputation eines Unternehmens können bei einer fehlenden CMS Schaden erleiden,

eines Unternehmens können bei einer fehlenden CMS Schaden erleiden, ganz reale finanzielle Einbußen infolge von Regelverstößen in Form von empfindlichen Bußgeldern , die auch bei kleinen Unternehmen schnell die 100.000 Euro-Marke erreichen können sind keine Seltenheit mehr.

infolge von Regelverstößen in Form von , die auch bei kleinen Unternehmen schnell die 100.000 Euro-Marke erreichen können sind keine Seltenheit mehr. Hinzu kommt, dass immer mehr große Unternehmen aus Angst vor möglichen eigenen Reputationsverlusten Geschäftsverbindungen nur noch mit Unternehmen eingehen, die über eine nachhaltige Compliance-Struktur verfügen. Fehlende Compliance kann so auch empfindliche geschäftliche Nachteile verursachen.

Nicht so kompliziert: Mit System zur CMS

Die Implementierung einer sinnvollen Compliance-Struktur ist nicht so kompliziert wie häufig befürchtet, ohne einen gewissen Arbeitsaufwand geht es aber nicht. Ist die Scheu erst einmal überwunden, ist eine systematische Vorgehensweise wichtig.

Schritt 1: Risikobereiche und -felder herausarbeiten

Dabei sollte als erstes eine Definition und Beschreibung der Geschäftsfelder und Tätigkeitsbereiche des Unternehmens erfolgen, in denen eine CMS wichtig sein könnte sowie die Extrahierung besonderer Risikofelder für Regelverstöße. Das können sein:

strafrechtliche Bereiche wie Korruption, Wettbewerbsverstöße , Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit;

, Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit; im Steuerrecht die fristgerechte Abgabe von Steuererklärungen sowie Maßnahmen gegen mögliche Steuerhinterziehung;

die fristgerechte Abgabe von Steuererklärungen sowie Maßnahmen gegen mögliche Steuerhinterziehung; im Recht der öffentlichen Genehmigungen Abklärung der relevanten Genehmigungsverfahren (z.B. Bau- und Gewerberecht);

Abklärung der relevanten Genehmigungsverfahren (z.B. Bau- und Gewerberecht); im Sozialversicherungsrecht die Beachtung der Meldepflichten für Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung.

für Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung. im Arbeitsrecht klare Regeln zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheitsschutz, zur Beachtung der Tarifverträge, zum Diskriminierungsverbot und Gleichbehandlungsgrundsatz;

zur Beachtung der Tarifverträge, zum und Gleichbehandlungsgrundsatz; ganz wichtig in Zukunft: die Beachtung des Datenschutzes im Hinblick auf die ab 25.5.2018 geltende DSGVO;

im Vertragsrecht die Regeln zum Abschluss von Verträgen, zur Entgegennahme und Vergabe von Aufträgen;

sowie effektive Regeln zur Verhinderung von Bestechung und Bestechlichkeit ;

; Maßnahmen zur Verhinderung von Schwarzarbeit

Schritt 2: Bestandsaufnahme der Ist-Situation

Nach Klärung der relevanten Tätigkeitsfelder ist es wichtig im Rahmen einer Bestandsaufnahme zu dokumentieren, nach welchen Regeln und Strukturen die extrahierten Tätigkeitsfelder bisher abgewickelt wurden. Die Ergebnisse dieser Bestandsaufnahme sind abzugleichen mit den rechtlichen Regeln, denen diese Geschäftsfelder unterliegen. Hierdurch können Defizite offen gelegt und die notwendigen Schlussfolgerungen auf die zukünftigen Erfordernisse gezogen werden.

Schritt 3: Schriftliche Fixierung eines Regelwerks

In einem dritten Schritt hat dann die Ausarbeitung von an die betrieblichen Erfordernisse angepassten Regeln zu erfolgen, nach denen in Übereinstimmung mit der Gesetzeslage zukünftig die betreffenden Geschäftsfelder bedient werden sollten. Dabei sind folgende Optionen in Erwägung zu ziehen:

Die Ernennung eines Compliance-Beauftragten , der insbesondere auch Mitarbeitern und außenstehenden Geschäftspartnern gegebenenfalls bei Anfragen zur Verfügung steht;

, der insbesondere auch Mitarbeitern und außenstehenden Geschäftspartnern gegebenenfalls bei Anfragen zur Verfügung steht; die Schaffung einer Whistleblower-Kultur , d.h. angemessener Möglichkeiten für Mitarbeiter und Außenstehende, entdeckte Compliance-Verstöße gegebenenfalls anonym zu melden;

, d.h. angemessener Möglichkeiten für Mitarbeiter und Außenstehende, entdeckte Compliance-Verstöße gegebenenfalls anonym zu melden; die Implementierung angemessener Mechanismen zur Kontrolle der Regelkonformität, zum Beispiel durch Einführung obligatorischer regelmäßiger Berichterstattungen an die Geschäftsleitung;

zum Beispiel durch Einführung obligatorischer regelmäßiger Berichterstattungen an die Geschäftsleitung; die Dokumentation bekannt gewordener Verstöße ;

; die Schaffung eines effektiven Sanktionssystems für nachgewiesene Verstöße;

die Niederlegung der Regeln in einem schriftlichen Regelwerk,

das sämtlichen verantwortlichen Mitarbeitern des Betriebes zugänglich gemacht wird.

Die Kosten einer guten CMS machen sich fast immer bezahlt

Für die meisten Betriebe dürfte es sinnvoll sein, bei der Erstellung einer CMS juristischen Rat, gegebenenfalls von außerhalb des Unternehmens, hinzuzuziehen. Hat das Unternehmen hinreichende Vorarbeiten geleistet und beispielsweise die Geschäftsabläufe einigermaßen nachvollziehbar dokumentiert, so ist die Überprüfung für einen erfahrenen, auf dem Gebiet der Unternehmens-Compliance erfahrenen Juristen nicht so kompliziert, dass eine entsprechende Beratung Unsummen verschlingen würde. Etwas Geld sollte ein Unternehmen für eine gute Compliance allerdings in die Hand nehmen.

Eine Angst vor möglichen Kosten ist an dieser Stelle auch fehl am Platz, denn die Errichtung einer nachhaltigen CMS kann für das Unternehmen bares Geld wert sein, sei es in Form der Minimierung der Risiken möglicher Bußgelder bei Regelverstößen, sei es in Form der Ermöglichung von lukrativen Geschäftsabschlüssen mit Unternehmen, für die eine effektive Compliance Voraussetzung jeder Geschäftsbeziehung ist - und davon gibt es immer mehr.

