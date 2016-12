23.12.2016 | Compliance im Mittelstand

Eigentlich ist Compliance-Management gar nicht so kompliziert, wenn man systematisch vorgeht.

Eigentlich ist der deutsche Mittelstand in Sachen Compliance auf einem guten Weg. Doch „das Problem ist meist nicht das Bewusstsein, sondern die Umsetzung“, so Dr. Jörg Viebranz von Idox Compliance in einem Interview auf Markt und Mittelstand online.

Die Skandale bei Siemens und Daimler haben das Thema Korruption und somit auch die Auseinandersetzung mit dem Thema Compliance deutlich vorangebracht. In den Konzernen sind mittlerweile Hunderte von Mitarbeitern in Compliance-Abteilungen beschäftigt. Und der Begriff Compliance taucht in der Öffentlichkeit immer häufiger auf. Auch kleine und mittelständische Unternehmen können inzwischen etwas damit anfangen.

Compliance ist ein Thema für den Mittelstand

Auch der Mittelstand muss sich zunehmend mit dem Thema Compliance befassen. Die gesetzlichen Regelungen etwa zu Korruption, Geldwäsche oder Bestechung gelten auch für sie. Die Öffentlichkeit und die Geschäftspartner legen Wert darauf, dass die Unternehmen ihre Geschäfte „sauber“ abwickeln.

Compliance nur auf dem Fragebogen ist zu wenig

Aber auch als Zulieferer für größere Unternehmen muss der kleine oder mittelständische Betrieb Regeln einhalten. Dabei reicht es nicht, einen Fragebogen als Nachweis für Compliance auszufüllen. Denn was darin angekreuzt wird, muss auch gelebt werden.

Compliance im Mittelstand wird meist in Teilzeit erledigt

Bei kleinen Betrieben kümmert sich fast immer der Geschäftsführer um das Thema Compliance. In größeren mittelständischen Unternehmen gibt es zunehmend Compliance-Beauftragte. Allerdings erledigen diese die Tätigkeit meist nur in Teilzeit. Oft ist ihr Kerngeschäft die Leitung der Rechts- oder Finanzabteilung.

Geringe Ressourcen erschweren die Umsetzung von Compliance

Immer mehr kleine und größere Betriebe sind sich bewusst, dass Compliance ein wichtiges und notwendiges Thema ist, wie Studien belegen. Doch in vielen Unternehmen betreuen Compliance-Verantwortliche das Thema nur nebenher, weil keine Ressourcen dafür vorhanden sind. So passiert es immer wieder, dass nicht genügend Zeit bleibt, Compliance im Unternehmen umzusetzen.

Compliance-Risikoanalyse im Mittelstand - wie geht man am besten vor?

Um sich in seinem mittelständischen Unternehmen dem Thema Compliance zu nähern, sollte man zunächst eine systematische Erhebung der Compliance Risiken durchführen. Wie man hierbei vorgeht, zeigt der Haufe-Beitrag Praxisbeispiel einer Compliance Risikoanalyse im Mittelstand.