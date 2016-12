"Korruption sei in Heilbronn wie ein Virus gewesen", so die Meinung des Vorsitzenden Richters der 11. Wirtschaftsstrafkammer in Stuttgart Roderich Martis. Im Prozess gegen einen Bauunternehmer aus Heilbronn geraten die Südwestdeutschen Salzwerke, SWS, ins Visier der Korruptionsaffäre.Weiter