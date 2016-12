11.11.2015 | Compliance und Unternehmenssicherheit

Das 14. Symposium zu Compliance und Unternehmenssicherheit in Frankfurt a. M.

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Am 12. November findet in Frankfurt am Main das 14. Symposium zu Compliance und Unternehmenssicherheit statt. Auch die Haufe Gruppe ist wieder mit einem Stand dabei. Und sie organisiert den Workshop "Einführung von Compliance Management – praktische Erfahrungen bei der Haufe Gruppe".

Die Veranstaltung hat sich als feste Institution im Bereich Compliance etabliert und bietet den Teilnehmern die ideale Plattform, um sich über aktuelle Themen und Entwicklungen zu informieren und sich mit Kollegen auszutauschen.

14. Frankfurter Symposium "Compliance & Unternehmenssicherheit"

Besuchen Sie die Haufe Gruppe an ihrem Stand. Sie haben die Möglichkeit, den Haufe Compliance Manager kennenzulernen. Außerdem organisiert Haufe den Workshop "Einführung von Compliance Management – praktische Erfahrungen". Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Workshop der Haufe Gruppe - Einführung von Compliance Management – praktische Erfahrungen

Oliver Hahne, Leiter der Rechtsabteilung bei Haufe, wird die Vorgehensweise bei der Einführung des Compliance Managements in der Haufe Gruppe erläutern. Speziell wird er auf das Richtlinienmanagement mit dem Haufe Compliance Manager eingehen.

Symposium "Compliance & Unternehmenssicherheit" - Teilnahmemöglichkeiten

Die Veranstaltung richtet sich an Compliance-Verantwortliche, Unternehmensjuristen und Vertreter der Unternehmenssicherheit sowie Vertreter aus Politik und Wissenschaft. Vertreter von Beteiligungs- bzw. Beratungsgesellschaften und Kanzleien werden nicht zugelassen. Die Teilnahme am 14. Frankfurter Symposium "Compliance & Unternehmenssicherheit" ist kostenfrei. Mehr Infos zu den Workshops des Symposiums finden Sie hier.