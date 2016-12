30.10.2014 | Compliance

Der Compliance-Beauftragte ist die zentrale Schaltstelle zur Einhaltung externer und interner Vorgaben

Gesetzliche Vorgaben und interne Regelungen sollen Wirtschaftskriminalität, Korruption und Störfälle verhindern. Wer auf der sicheren Seite sein will, implementiert ein Compliance-Mangementsystem. Wichtige Elemente dabei sind e-Learning- Angebote und Trainings. Sie schaffen Aufmerksamkeit und sind nachhaltig wirksam.

Es war einer der größten Wirtschaftsskandale der letzten Jahrzehnte, als der Siemens-Konzern wegen Korruptionsvorwürfen in die Schlagzeilen geriet und einige seiner Manager vor Gericht landeten.

Seitdem gab es weitere Fälle, die dem Thema Compliance massiven Bedeutungszuwachs in Unternehmen jeder Größenordnung bescherte.

Themenbereich Compliance weitet sich aus

Was an die Öffentlichkeit dringt, bildet nur einen kleinen Ausschnitt aus dem breiten Themenfeld der Compliance ab. Tatsächlich sind weit mehr Bereiche von speziellen, meist öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Unternehmensrichtlinien betroffen, über deren Einhaltung eine Behörde oder vergleichbare Institutionen wachen.

Compliance-Themenfelder

Sie machen deutlich, dass sich dem Thema Compliance kein Unternehmen mehr entziehen kann. Hierzu gehören:

Code of Conduct, Grundsätze, Werte

Korruptionsprävention

Geschenke, Zuwendungen, Sponsoring

Produktbezogene Compliance (REACH u. a.)

Umweltschutz

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Pflichtendelegation

Qualitätsmanagement

Arbeitssicherheit

Datenschutz

IT-Sicherheit, Informationsschutz

Interessenkonflikte

Insidergeschäfte, Emittenten-Compliance

Geldwäsche, Bekämpfung Terrorismus

Kartell- und Wettbewerbsrecht

Betrugsprävention

Exportkontrolle, Dual use, Logistik, Luftfracht

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz AGG

Und die Liste wächst weiter.

Präventivmaßnahmen bewähren sich

Längst ist Compliance eine internationale Anforderung. In unterschiedlicher Ausprägung verpflichten Gesetzgeber weltweit Unternehmen dazu, durch geeignete Maßnahmen, Regelverstöße von Mitarbeitern oder Geschäftspartnern bereits im Vorfeld zu verhindern. Darauf reagieren die Unternehmen.

E-Learnings als Schulungsmaßnahmen im Rahmen des Compliance-Managements

