02.09.2015 | Compliance in deutschen Unternehmen

Compliance im Unternehmen - Schulungen senken Haftungsrisiken

Bei Schulungen zu Compliancethemen und bei klaren Verantwortungsstrukturen hapert's noch, wie die Studie "Compliance-Barometer" der Wirtschaftskanzlei CMS Hasche Sigle herausgefunden hat.

"Bei Compliance ist noch viel Luft nach oben", schreibt daher auch das Online-Portal "Finance" in dem gleichnamigen Beitrag.

Compliance-Schulungen für Mitarbeiter der zweiten Reihe

In dem Beitrag wird auch auf das Ergebnis der Studie hingeweisen, dass das Bewußtsein für Compliance-Themen in den Chefetagen langsam angekommen ist. Mitarbeiter unterhalb der Führungsebene haben jedoch noch großen Bedarf, in den für sie relevanten Compliance-Themen geschult zu werden.

Verantwortlichkeiten nicht scharf getrennt - das kann problematisch werden

In Abteilungen, wie z. B. Einkauf und Vertrieb kann es gefährlich werden, wie Tobias Teicke, Compliance-Experte der Kanzlei CMS betont: „Hier können Haftungsrisiken drohen, wenn operatives Risikogeschäft und Compliance-Verantwortlichkeiten nicht klar getrennt voneinander gemanagt werden“.

