Am 25. Mai 2018 treten die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und das neue BDSG in Kraft. Einige Neuerungen der DS-GVO können erheblichen Aufwand erzeugen, insbesondere die "Rechenschaftspflicht". In dem Online-Seminar am 23. Januar 2018 erfahren Sie, was die Neuregelungen für Unternehmen und zentrale Fachbereiche (Personal, Rechnungswesen) bedeuten, wie Sie Ihren Handlungsbedarf ermitteln und wie Sie die Umsetzung konkret durchführen.

Online-Seminar zur neuen DSGVO

Darüber hinaus müssen je nach Art der Daten "geeignete technische und organisatorische Maßnahmen" ergriffen werden, um sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen zu können, dass personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den neuen EU-Regelungen verarbeitet werden. Zusätzlich werden die Strafen und Bußgelder für Verstöße drakonisch verschärft.



Inhalte des Online-Seminars

In dem Online-Seminar erhalten Sie einen Einblick, was die Neuregelungen der DS-GVO für Unternehmen und zentrale Fachbereiche (Personal, Rechnungswesen) bedeuten, wie Sie Ihren Handlungsbedarf ermitteln und wie Sie die Umsetzung konkret durchführen. Außerdem werden die wesentlichen Bausteine eines "Datenschutz-Management-Systems" am Beispiel einer Software-Lösung von Haufe dargestellt.

Struktur eines "Datenschutz-Management-Systems"

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten, Eckpunkte einer Datenschutz-Richtlinie

Verfahrensverzeichnisse und Datenschutz-Folgenabschätzung

Regelung der Auftragsdatenverarbeitung

Die Neuregelungen der DS-GVO: Privacy by default, Privacy by design, Verfahrensverzeichnis

Anforderungen an technische und organisatorische Maßnahmen sowie Mitarbeiterschulungen

Meldung von Datenschutz-Verstößen

Termin: 23. Januar 2018 um 14:00 Uhr, Dauer ca. 60 Minuten. Teilnahmegebühr: 98 EUR zzgl. USt.



