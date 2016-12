Compliance als Teil eines integrierten Risikomanagements

12.11.2015 | Interne Verzahnung

Compliance-Prozesse unterschiedlicher Managementsysteme verzahnen

Eine entscheidende Basis für den Erfolg eines Compliance-Managementsystems (CMS) ist seine gelungene Einbindung in die bestehenden Prozessabläufe. Wie geht man hier am besten vor?

Compliance-Aspekte sollten nie isoliert betrachtet, sondern systematisch in den generellen Risikobewertungsprozess des Unternehmens eingebunden werden.

Integriertes Risikomanagement mit wirksamer Kontrolle der Compliance

Der Erfolg und die Wirksamkeit der abgeleiteten Compliance-Regeln sollten nicht nur anlassbezogen überwacht, sondern kritisch und kontinuierlich im Rahmen des bestehenden Internen Kontrollsystems (IKS) überprüft werden.

Als geeigneter Lösungsansatz erweist sich dabei eine starke Verzahnung von Governance, IKS und den Risiko- & Compliance-Management-Systemen sowohl in informatorischer und methodischer Hinsicht als auch prozessual und organisatorisch.

Integriertes Vorgehen braucht integrierte Systeme

Die integrierte Implementierung von Prozessen, Verantwortlichkeiten und Dokumentationspflichten benötigt integrierte IT-Systeme in Unternehmen, die funktionierende Workflows abbilden können und Lücken schließen.

