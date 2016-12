22.12.2016 | Alle Jahre wieder

Weihnachtsgeschenke machen nicht immer Freude

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Das Verbot von offenem Feuer und Kerzen in der Adventszeit hat sich langsam durchgesetzt. Doch auch Geschenke und Geschäftseinladungen können brandgefährlich werden. Auch in der Weihnachtszeit sollten Sie an Ihre Compliance-Regeln denken.

Es ist ja eigentlich eine schöne Geste. Alle Jahre wieder bekommen Sie Weihnachtsgeschenke von Ihren Geschäftspartnern und auch Sie beschenken Ihre Kunden.

10 goldene Regeln zu Weihnachtsgeschenken

Beachten Sie auch in der Weihnachtszeit die Compliance-Regeln Ihres eigenen Unternehmens für die Annahme und Gewährung von Geschenken oder Einladungen. Ihr Weihnachtsgruß sollte auch den Compliance-Regeln des Empfängers entsprechen. Sonst bereitet Ihr Geschenk dem Empfänger keine Freude sondern Kopfschmerzen. Bei größeren Geschenken sollten Sie sich die Mühe machen, nach den Compliance-Regeln des Empfängers zu fragen. Ein Blick auf die Internetseite kann weiterhelfen. Kleine Give-aways (Streuwerbeartikel) sind in der Regel in Ordnung. Keine Geschenke an die Privatadresse. Transparenz ist oberstes Gebot. Keine Geldgeschenke oder Geschenkgutscheine, die zu Geld gemacht werden können. Hier steht die Wertzuwendung im Vordergrund – nicht die Beziehungspflege. Keine Geschenke im Vorfeld geschäftlicher Entscheidungen, selbst nicht zu Weihnachten. Besondere Vorsicht bei Amtsträgern! Hier kann schon die Gewährung von privaten Vorteilen im Zusammenhang mit der Dienstausübung als Vorteilsnahme strafbar sein, selbst wenn es ohne jede böse Absicht geschieht. Grundsätzlich kann jeder, der mit der Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung und Daseinsfürsorge betraut ist, Amtsträger sein. Und last but not least: Nutzen Sie die Möglichkeit der Pauschalversteuerung und teilen Sie das dem Empfänger in geeigneter Form mit. Dann müssen der Empfänger und dessen Unternehmen Ihr Geschenk nicht versteuern und sparen sich die hierzu erforderlichen Formalitäten.

Nimmt der Mitarbeiter ein Weihnachtsgeschenk an, muss der Vorgesetzte davon erfahren

Strafbar kann auch sein, wer durch schuldhafte Verletzung seiner Aufsichts- und Organisationspflichten Korruption fördert oder nicht verhindert, d. h. nicht unmittelbar tatbeteiligte Führungskräfte und Kontrollpersonen.

Das Whitepaper Korruption verhindern - Grundlagenwissen und Verhaltensregeln beschreibt zunächst das mögliche Fehlverhalten, die einschlägigen Rechtsvorschriften sowie Strafen und andere Konsequenzen. Danach werden Warnsignale und Verhaltensregeln zur Erkennung und Vorbeugung von Korruptionsfällen beschrieben, die von allen Mitarbeitern beachtet und befolgt werden sollten.