EZB warnt vor Kreditkarten-Datenklau im Internet

26.02.2014 | Kartenmissbrauch

Die Schadenssumme durch Kredikartenmissbrauch im Internet ist laut EZB gestiegen.

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Der schnelle Einkauf im Internet lockt auch Kriminelle: Erstmals seit Jahren steigt die Schadenssumme durch den Missbrauch von Kredit- und EC-Karten. Die Gefahr, beim Bezahlen mit Plastikgeld Opfer von Datendieben zu werden, ist insgesamt gesehen aber relativ gering.

Europas Währungshüter warnen Kredit- und EC-Kartennutzer vor zunehmendem Datenklau im Internet. Erstmals seit vier Jahren nahm 2012 der Betrug mit Plastikgeld insgesamt wieder zu, wie die Europäische Zentralbank (EZB) anhand jüngster ausgewerteter Daten mitteilte.

Hauptursache: Immer häufiger greifen Kriminelle Kartendaten und Geheimnummern (PIN) bei Zahlungen ab, die online, per E-Mail oder am Telefon abgewickelt werden. Inzwischen gehen 60 Prozent der Schadenssumme auf diesen Kanal zurück - Tendenz seit Jahren steigend.

Gesamtschaden durch Kartenmissbrauch deutlich gestiegen

Den Gesamtschaden durch Kartenmissbrauch für das Jahr 2012 bezifferten die Währungshüter auf 1,33 Milliarden Euro. Das waren 14,8 Prozent mehr als 2011. Die Daten beziehen sich auf den SEPA-Zahlungsraum («Single Euro Payments Area») mit seinerzeit 32 Staaten: alle 27 damaligen EU-Mitglieder sowie Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen und die Schweiz. Die höchsten Schäden durch Kartenmissbrauch gab es im Schnitt bei Karten, die in Frankreich, Großbritannien und Luxemburg ausgegeben wurden.

"Die Daten zeigen, dass wir wachsam gegenüber Kartenmissbrauch bleiben müssen", erklärte EZB-Vizepräsident Vítor Constâncio. Die Notenbank mahnte, es müsse mehr für sichere Online-Bezahlungen getan werden - zumal immer mehr Verbraucher diesen Weg nutzten. Verfahren wie das Generieren von Einmal-PINs per Kartenleser seien notwendig, weil Datendiebe mittlerweile auch ausgeklügelte Techniken anwendeten.

EMV-Technik sorgt für mehr Sicherheit

Mit Kartendubletten indes können Kriminelle in Europa kaum noch etwas anfangen. Die sogenannte EMV-Technik mit einer Art Minicomputer in den Karten habe für mehr Sicherheit gesorgt, bekräftigte die EZB. Bei solchen Karten wird der Datensatz verschlüsselt, die Karte wird bei Gebrauch auf Echtheit geprüft. Zusätzlich gibt es eine PIN.

Durch die EMV-Technik ist auch in Deutschland der Schaden durch sogenanntes Skimming - den Datenklau am Geldautomaten - in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Für 2013 beziffert ihn die Euro Kartensysteme GmbH, die sich für die deutsche Kreditwirtschaft um das Sicherheitsmanagement für Zahlungskarten kümmert, auf 12,5 Millionen Euro. Betrüger müssen in ferne Länder reisen, um mit in Deutschland geklauten Kartendaten und Geheimnummern tatsächlich Geld zu erbeuten.

Statistisch gesehen ist die Gefahr, beim Bezahlen mit Plastikgeld Opfer von Datendieben zu werden, insgesamt relativ gering. 2012 waren nach EZB-Angaben 0,038 Prozent von 3,5 Billionen