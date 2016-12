Änderungen in der Verarbeitungspraxis

Zahlreiche Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der EU haben, würden erstmals hiesige Datenschutzvorschriften zu beachten haben: die EU-Datenschutz-Grundverordnung soll für solche Anbieter bereits gelten, wenn sie sich mit ihrem ‑ auch unentgeltlichen ‑ Angebot an EU-Bürger richten oder deren Verhalten überwachen. Bietet ein amerikanisches Unternehmen über eine Website also hier gezielt Leistungen an und erhebt in diesem Zusammenhang personenbezogene Daten, so müsste es die DSGVO einhalten. Auch die Verwendung von Daten eines EU-Bürgers im Rahmen eines Online Behavioural Advertising dürfte künftig zur Anwendung der EU-Datenschutzvorschriften führen.