Compliance hat hohen Stellenwert in Unternehmen

18.10.2012 | Datensicherheit

Nach einer aktuellen Umfrage sind Compliance-Anforderungen für deutsche Unternehmen ein wichtiges Thema. Vor allem in den Bereichen Internet- und E-Mail-Sicherheit sind Compliance und Datenschutz zu einem wichtigen Teil der Unternehmensstrategie geworden.

Der Anbieter von E-Mail-Sicherheitslösungen eleven hat jetzt die aktuellen Ergebnisse seiner Herbstumfrage 2012 vorgestellt, die die hohe Bedeutung von Compliance- und Datenschutz-Themen für die Unternehmen unterstreichen. Für die Studie waren im September IT-Entscheider aus deutschen Unternehmen befragt worden.

Ein Drittel sieht entscheidende Rolle für Compliance

Rund ein Drittel der befragten Manager (32,3 Prozent) gab an, dass Compliance für das Gesamtunternehmen eine entscheidende Rolle spielt, nicht einmal jeder Zehnte (9,8 Prozent) hält dieses Thema dagegen für unwesentlich. In mehr als jedem dritten Unternehmen ist das Thema daher auch schon in der Geschäftsführung angesiedelt, 15 Prozent der teilnehmenden Unternehmen besitzen darüber hinaus einen eigenen Compliance-Officer.

Compliance und E-Mail-Sicherheit

Bei der Auswahl von E-Mail-Sicherheitslösungen spielt Compliance eine noch größere Rolle. Hier gaben 37,6 Prozent der Befragten an, dass dieser Aspekt bei der Entscheidung eine wesentliche Rolle spielt, für weitere 51 Prozent ist es immerhin noch ein Kriterium neben anderen. Auch ist das Bewusstsein gestiegen, dass eine sichere E-Mail-Lösung selbst einen Beitrag zur Compliance-Erfüllung leistet, indem etwa Spam, Malware und Phishing bekämpft werden.

Datenschutz besitzt hohen Stellenwert

Schließlich wurden die IT-Manager noch nach dem Datenschutz als wesentlichem Bestandteil des Themenkomplexes Compliance befragt. In über der Hälfte der Unternehmen (50,4 Prozent) spielt der Datenschutz demnach eine entscheidende Rolle im Rahmen der E-Mail-Sicherheitsmaßnahmen. Eine deutliche Mehrheit (63,2 Prozent) glaubt zudem, dass die Datenschutzkonformität von externen E-Mail-Diensten vom Standort des jeweiligen Dienstleisters und den dort geltenden Datenschutzregelungen abhängig ist.