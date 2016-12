Feste soll man ja bekanntlich feiern, wie sie fallen. Und so ist es nun also an der Zeit, in München aufs Oktoberfest zu gehen. Und das nicht nur als Tourist. Auch Geschäftsleute aus dem Ausland kommen gerne mit auf die Wiesn. Doch kann sich ein Unternehmen erlauben, seine Geschäftspartner dorthin einzuladen?Weiter