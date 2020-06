Tobias Heine leitet die Schlüsselinitiative „Together4Integrity” bei der Volkswagen AG mit den Schwerpunkten Integrität, Compliance, Risikomanagement und Unternehmenskultur. Seine Verantwortung als „Head of Together4Integrity“ besteht darin, die verschiedenen internationalen Aktivitäten und die weltweite Einführung des strategiebezogenen Programms des Unternehmens in allen Einheiten des Volkswagen Konzerns zu koordinieren. Er berichtet direkt an Hiltrud D. Werner, die funktional das Ressort „Integrität und Recht“ im Volkswagen Konzernvorstand verantwortet.

Der Bereich von Herrn Heine koordiniert unter anderem die Verbesserung von Organisations- und HR-Prozessen, initiiert Engagement- und Wahrnehmungsaktivitäten - sogenannte „Perception Workshops“ - in denen eine repräsentative Auswahl von Mitarbeitern anonym die wahrgenommene Unternehmenskultur bewertet. Das Ziel ist es, die Mitarbeiter zu Selbstreflexion und Veränderungsprozessen zu motivieren, was zum Erfolg von Integritäts- und Compliance-Programmen beiträgt. Zur Umsetzung der Maßnahmen definiert die Initiative „Together4Integrity“ Kommunikationsstandards, steuert Berateragenturen und unterstützt die Unternehmen, verschiedenen Marken und Unternehmen des Volkswagen Konzerns.

Seit seinem Eintritt bei Volkswagen im Jahr 2001 verfügt Heine über fundierte Erfahrungen im Volkswagen Konzern. Vor seiner derzeitigen Tätigkeit war er unter anderem als „Head of Group Central Governance“ (Integrität und Recht) tätig und leitete erfolgreich die Abteilungen „Konzernrevision, Grundsätze, IT und Projekte“ und „Konzernrevision, Informationstechnologie/Systeme“ .

Als „Head of Principles, Steering and Quality Management“ vertiefte er sein Wissen und seine Berufserfahrung im IT-Bereich. Darüber hinaus konnte er internationale Berufserfahrung in Indien (Volkswagen India Ltd., Direktor Interne Revision Region Asien/Pazifik) und Shanghai (Volkswagen Powertrain Co. Ltd., Assistent des Direktors Finanz) sammeln. Seine umfangreichen Erfahrungen und seine Fähigkeiten nutzt und übt er in seiner Funktion als Certified Internal Auditor (CIA) - zugunsten der Volkswagen AG - und im Rahmen seiner externen Projektarbeiten bei PricewaterhouseCoopers aus.