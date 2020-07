Jens Carsten Laue leitet bei KPMG in Deutschland als Partner die Geschäftseinheit „Corporate Governance Services“, die sich mit Prüfungs- und Beratungsleistungen rundum die Themengebiete der Governance, Risk und Compliance beschäftigt.

Nach dem Studium der Betriebswirtschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster war er bei KPMG in Düsseldorf zunächst als Abschlussprüfer für internationale Konzerne tätig. Nach dem Ablegen des deutschen sowie US-Amerikanischen Wirtschaftsprüferexamens war Herr Laue im Rahmen eines zweijährigen Secondments in den USA, wo er sich bei der Prüfung eines großen börsennotierten Unternehmens insbesondere mit den speziellen Kapitalmarktvorschriften rund um die SEC Rules and Regulations beschäftigte. Nach der Rückkehr nach Deutschland erfolgte der Aufbau von „Corporate Governance Services“ mit einem fachlichen Schwerpunkt auf den vier Überwachungs- und Steuerungssystemen des Compliance Managements, des Risikomanagements, des Internen Kontrollsystems sowie der Internen Revision. Herr Laue ist Herausgeber des Buchs „Das wirksame Compliance Management System“ und hat darüber hinaus zahlreiche Beiträge in anderen Fachbüchern z.B. zu ausgewählten Themen der Corporate Compliance, der Integrierten Governance, des Zusammenspiels von Stakeholder Value und Unternehmenswert oder auch den Folgen der Corona-Pandemie auf die Corporate Governance verfasst.

Er ist Mitglied im Arbeitskreis „Governance, Risk & Compliance“ des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) sowie des Arbeitskreises „Externe und Interne Überwachung“ der Schmalenbachgesellschaft e.V