Prof. Dr. Boris P. Paal, M.Jur. (Oxford)

ist Direktor des Instituts für Medien- und Informationsrecht, Abt. I (Privatrecht), an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Er forscht und lehrt, berät und veröffentlicht im gesamten Zivil- und Wirtschaftsrecht mit einem besonderen Schwerpunkt auf Daten(schutz)-, Wettbewerbs-, Medien- und Informationsrecht sowie Compliance-Fragen. Als Autor und Herausgeber (u.a. des Gersdorf/Paal, Informations- und Medienrecht, und des Paal/Pauly, DS-GVO und BDSG) zeichnet er für weit über 100 Publikationen in den benannten Themenbereichen verantwortlich. Neben zahlreichen anderen Tätigkeiten trägt Professor Paal regelmäßig zu den von ihm bearbeiteten Themen vor und wirkt als Berater sowie Gutachter für staatliche Einrichtungen und private Unternehmen bzw. Institutionen. Professor Paal ist im zweiten Hauptamt als Richter in der Urheberrechts- und IT-Kammer am LG Hamburg tätig und nimmt regelmäßig Forschungsaufenthalte und Gastdozenturen im Ausland wahr. Von 2012-2014 amtierte er als Studiendekan und von 2016-2018 als Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.