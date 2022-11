Verwalter & Co.: Fachkräfte gesucht – so locken Sie Bewerber an

Bild: Anna Haifisch

Serie 28.04.2022 Zukunft Immobilienwirtschaft So weit sind wir schon: Der Wettbewerb um junge Talente und erfahrene Fachkräfte tobt, doch Verwalter trennen sich mittlerweile eher mal von einem Kunden, als zu riskieren, Mitarbeiter mit unangenehmen Eigentümergemeinschaften zu frustrieren. Wir müssen handeln!mehr