Werkstudent:in für das Team Arbeitssicherheit & BGM gesucht

Die Haufe Group SE sucht zum nächstmöglichen Termin am Standort Freiburg (hybrid) für die Fachredaktion "Arbeitssicherheit & BGM" eine:n Werkstudent:in (m/w/d) mit mindestens 10 Stunden pro Woche.

Das Team betreut vielseitige Themen und Produkte – von der kreativen Idee über die fachliche Konzeption bis zur Umsetzung für Expert:innen in den Bereichen betrieblicher Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. Unser Anspruch ist es, unsere Kund:innen noch besser bei ihren täglichen Aufgaben zu unterstützen. Die Identifikation von Kundenbedürfnissen und deren Umsetzung in passgenaue Inhalte und Lösungen sind hierbei von entscheidender Bedeutung. Zum Portfolio gehören auf die Praxis zugeschnittene Fachinhalte in den unterschiedlichsten Medienformaten. Führende Datenbank- und Software-Lösungen, z.B. das Haufe Arbeitsschutz Office Professional, runden das Produktportfolio ab.

Aufgaben- und Verantwortungsbereich

Du unterstützt bei redaktionellen Aufgaben von der Datenerfassung bis hin zur inhaltlichen Arbeit an unseren Fachinformationen

Du überprüfst und aktualisierst Fachinhalte und arbeitest an unseren Newslettern und Online-Seminaren oder beim Arbeitsschutz-Portal mit

Du unterstützt unser Team im Tagesgeschäft, auch bei der Erstellung von Produkten und Tools

Du übernimmst Rechercheaufgaben und dokumentierst relevante Arbeitsergebnisse

Weitere Informationen

Nähere Informationen findest du in der Stellenausschreibung.