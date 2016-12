Webinare zur berufliche Weiterbildung

10.10.2011 | Sicherheit

Interaktive Seminare via Internet – so genannte Webinare – sind auf dem Vormarsch. Laut einer Umfrage sehen vor allem Personalverantwortliche in dieser Form der Weiterbildung Entwicklungspotential. Personaler und Mitarbeiter haben aber unterschiedliche Interessen, wenn es um die Seminarinhalte geht.

Mangelnde Erfahrungen lassen viele noch davor zurückschrecken, an einem Webinar teilzunehmen. Weniger als 40 Prozent weiß über solche Angebote überhaupt Bescheid. Und noch weniger trauen sich zu, ein Webinar auf seinen Nutzen hin zu beurteilen. Die Berührungsängste nehmen jedoch ab, sobald an einem Webinar teilgenommen wurde. Vor allem für jüngere Mitarbeiter ist die Schwelle geringer, sich auf diesem Wege fortzubilden.



Bedeutung, Akzeptanz und Nutzen von Webinaren stehen im Mittelpunkt der Studie der Management Circle AG. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:

Die einen wollen Fachthemen ...

Die Mitarbeiter halten vor allem Fachthemen mit hohem Erklärungsbedarf als geeignet für Webinare. Sie wollen sich beispielsweise über folgende Themen informieren:

Neue Medien und Computertechnologien oder

rechtliche Rahmenbedingungen.

... die andere sehen den Wert bei den Soft Skills

Unternehmen und Personalentscheider würden dagegen Online-Seminare gerne einsetzen, um Soft Skills zu vermitteln und so die Führungs- und Sozialkompetenzen zu fördern. Schwerpunktthemen sind für sie unter anderem:

Gesundheits- und Stressmanagement,

Selbst- und Zeitmanagement,

Projekt- und Prozessmanagement,

Rhetorik und Verhandlungstechnik sowie

Moderation und Präsentation.

