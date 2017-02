16.02.2017 | Sicherheit im Straßenverkehr

Jetzt wird es höchste Zeit für eine Pause

Nur für einen Moment fielen dem Fahrer die Augen zu. Als er sie wieder öffnete, war die Kurve so nah, dass er beim Lenken ins Schleudern geriet und in die Leitplanken knallte. Kein Einzelfall. 26 % der Autofahrer sind schon einmal am Steuer eingenickt, so eine Studie des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR).

Die Symptome bei Müdigkeit sind ähnlich wie nach zu viel Alkoholkonsum. Die Konzentrationsfähigkeit lässt nach. Das Reaktionsvermögen verzögert sich. Es fällt schwer, die Spur zu halten. Geschwindigkeit und Entfernungen werden falsch eingeschätzt.

Bei Tempo 100 bedeutet ein 3-Sekundenschlaf 83 Meter

Das Unfallrisiko durch Müdigkeit am Steuer lässt sich sogar berechnen. Wer bei Tempo 100 für nur 3 Sekunden einnickt, legt in dieser Zeit rund 83 Meter im Blindflug zurück.

Sekundenschlaf am Steuer - Risiko wird unterschätzt

Das Unfallrisiko durch Müdigkeit am Steuer wird von vielen unterschätzt. So ergab die Studie des DVR mit 1.000 Autofahrern, dass ...

43 % davon überzeugt sind, den Zeitpunkt des Einschlafens vorhersehen zu können,

45 % davon ausgehen, Müdigkeit durch ihre Erfahrung ausgleichen zu können und

17 % einfach weiterfahren, wenn sie müde sind.

Zu wenig Schlaf beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit und damit Sicherheit im Straßenverkehr

Ab einem bestimmten Punkt lässt sich das Einschlafen jedoch nicht mehr verhindern. Laut einer amerikanischen Studie ist der Fahrer bei nur 4 – 5 Stunden Schlaf stark in seiner Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt. Das Unfallrisiko steigt und das um das 4,3-fache, bei weniger als 4 Stunden sogar um das 11,5-fache.

Das hilft gegen Sekundenschlaf

Auf der Kampagnenseite „Vorsicht Sekundenschlaf! Die Aktion gegen Müdigkeit am Steuer“ finden sich u. a. Tipps gegen akute Müdigkeit am Steuer wie z. B.: