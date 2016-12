Haufe Lexware auf der A+A 2011 in Düsseldorf

12.10.2011 | Sicherheit

Vom 18. bis 21. Oktober steht Düsseldorf ganz im Zeichen der Prävention und Sicherheit. Dann geht wieder die A+A an den Start, die international führende Fachmesse mit Kongress für sicheres und gesundes Arbeiten. Auch die Arbeitsschutzprodukte von Haufe Lexware sind auf der Messe vertreten. Sie finden den Messestand in der Halle 10 Stand B42.

„Mit Spannung wird der A+A 2011 entgegengeblickt. Denn die Bereiche Arbeitsschutz, betriebliche Sicherheit stehen weltweit vor Herausforderungen bedingt durch die Veränderungen in der Arbeitswelt.

Stichworte sind diesbezüglich die demografische Entwicklung, Änderungen der Beschäftigungs-verhältnisse hin zu mehr selbständiger Tätigkeit oder auch der gesteigerte Anteil an Frauen in Bezug auf die Erwerbstätigenquote“, erklärt Klaus Bornack, Geschäftsführer der Bornack GmbH & Co. KG und zugleich Vorsitzender des A+A-Messebeirates.



Internationale Beteiligung

Die A+A verzeichnet in diesem Jahr mit 1.596 Ausstellern aus 54 Nationen auf 57.500 Quadratmetern gebuchter Fläche eine neue Rekordbeteiligung und präsentiert sich so international wie nie zuvor. Zweidrittel der Aussteller sind internationale Beteiligungen.

Schwerpunkte

Schwerpunkte der A+A 2011 bilden in den Messehallen 3 bis 10 die Themen

persönlicher Schutz (z. B. Schutzkleidung, Schutzausrüstungen, Corporate Fashion),

Gesundheit bei der Arbeit (z. B. Prävention, Arbeitsgestaltung/ Ergonomie) und

betriebliche Sicherheit (u. a. betrieblicher Brand- und Katastrophenschutz, betrieblicher Umweltschutz, Mess- und Regeltechnik).

Persönliche Schutzausrüstung

Im Themenbereich „Persönlicher Schutz“ zählen beispielsweise Schutz- und Bekleidungsartikel mit speziellem Schnitt für Frauen genauso zu den Produkthighlights, wie hochgradig funktionelle und mit Hightech-Laminaten und Membranen gefertigte Schutzbekleidung z. B. für den sehr anspruchsvollen Einsatz bei Feuerwehren oder Katastrophenschutz-Organisationen.

Innovationspark Gefahrstoffe

Bestandteil der A+A 2011 ist auch der „Innovationspark Gefahrstoffe“ in Halle 9, der einen Überblick über neue Produkte und Services für den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen gibt.

Neue Angebote für den betrieblichen Katastrophenschutz

Im Bereich der betrieblichen Sicherheit geht es um Produkte, Ausrüstungen und Services für den Schutz von Menschen, Betriebsvermögen und der Umwelt. Die enge Verknüpfung von Maßnahmen für den individuellen Schutz (Safety) und die Sicherheit von Vermögenswerten (Security) markieren insbesondere Aspekte des betrieblichen Brand- und Katastrophenschutzes.

In Halle 6 zeigen Aussteller der A+A 2011 spezielle Ausrüstungen für den betrieblichen Katastrophenschutz, z. B. zu Notfallmedizin, technischen Hilfsmitteln, ABC-Schutz, Dekontamination oder auch Leit-, Melde- und Informationstechnik.

Ergonomische Arbeitsgestaltung im Fokus

Im A+A-Themenbereich „Gesundheit bei der Arbeit“ geht es vorrangig um Aspekte der betrieblichen Gesundheitsförderung und der Ausgestaltung gesunderhaltender Arbeitsplätze.

Der ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplätzen und Arbeitsprozessen in Produktion und Büro widmet sich die A+A 2011 insbesondere mit dem Themenpark „WorkplaceDesign“ in Halle 7a. Hier geht es vorrangig um die Vermittlung von „Best Practices“.

Der Themenpark setzt sich u. a. zusammen aus Aussteller-Präsentationen zum Thema Ergonomie, der Sonderschau „Ergonomische Arbeitsgestaltung in Produktion und Büro" sowie einem Bühnenprogramm mit aktuellen Vorträgen, Diskussionen und Präsentationen zur ergonomischen Arbeitsgestaltung.

Partnerland Polen – ein Markt mit Potenzial

Partnerland der A+A 2011 ist Polen! Polen hat nicht nur bis Ende des Jahres die EU-Ratspräsidentschaft inne, sondern das Nachbarland Deutschlands hat auch ein sehr umfangreiches politisches Programm auf den Weg gebracht zur Senkung der Arbeitsunfallzahlen und der Steigerung der Arbeitsqualität.

Mit gut 16 Millionen Erwerbstätigen verfügt Polen außerdem über ein hohes Marktpotenzial. In einer Informations- und Diskussionsveranstaltung am 18.10. stehen der polnische Markt für persönliche Schutzausrüstungen und die politischen Anstrengungen des Landes im besonderen Blickpunkt.

A+A Kongress

Die inhaltliche Bandbreite des parellelen A+A Kongresses reicht von

ökonomischen Fragestellungen,

gesundheitsbezogenen Themen (z. B. Berufskrankheiten),

Möglichkeiten der Arbeitsplatzgestaltung über

Herausforderungen durch spezifische Gefährdungen und Belastungen bis hin zu

Antworten auf technische Fragen, etwa in Bezug auf Anlagensicherheit oder Schutzausrüstungen.

Der A+A Kongress wird organisiert von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit e. V. (Basi).

Zielgruppe

Zur Kernzielgruppe der A+A zählen Experten aus dem betrieblichen Arbeitsschutz- und Sicherheitsmanagement, Betriebsärzte, Inhaber kleinerer Betriebe oder auch Personal- und Betriebsräte sowie Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Polizei.

Die A+A 2009 zählte 55.800 Fachbesucher. Nahezu jeder vierte Besucher reiste aus dem Ausland an.

Informationen zur A+A 2011 sind online abrufbar unter: http://www.AplusA.de.

Öffnungszeiten der A+A 2011 (18. – 21.10.): 09:00 bis 18:00 Uhr.