Zu selten werden Sicherheitsvorgaben eingehalten. Arbeiter fühlen sich von Vorschriften gegängelt, Verantwortliche wollen es noch sicherer. Bei Großprojekten zeigt sich immer wieder, welche Aspekte bei der Prävention erfolgreich sind. Der Mensch spielt dabei eine wichtige Rolle.

Der Kongress bei der Arbeitschutz Aktuell 2012 stellt die zeitgemäße Präventionsarbeit in ihrer Vielfalt in den Mittelpunkt. Dass dies durchaus ein spannendes Thema mit fast „sportlichem“ Anreiz sein kann, beweist der Bau der Sportstätten für die Olympischen Spiele in London. Dort war es gelungen, riesige Bauprojekte umzusetzen, bei denen sich verhältnismäßig wenig Unfälle ereigneten.

Das olympische Vorbild

Wie war es möglich, dass 46.000 Arbeiter 77 Millionen Stunden arbeiteten und es passierte kaum etwas? Eine Studie der Universität Loughborough nennt die Faktoren, die zu diesem positiven Ergebnis beigetragen haben:

klarer Führungsstil,

großes Engagement aller Beteiligten,

respektvoller Umgang,

vorbildliche Kommunikationsprozesse.

Miteinander sprechen

Ein Beispiel aus der Praxis verdeutlicht, was Kommunikation und miteinander arbeiten meint: Wird im Betrieb eine neue Maschine gekauft, sollte der Unternehmer bzw. Entscheider mit der Person sprechen, die mit der Maschine arbeiten wird. Wählen sie das Produkt gemeinsam aus, wird der Mitarbeiter dies später als „seine“ Maschine verstehen. Außerdem können sich während des Gesprächs neu Aspekte für den Kaufentscheid ergeben.

Vorschriften, Regeln und Visionen

Grundlage für eine präventive Kommunikation sind häufig Vorschriften oder Regeln. So zählen zu den Kongressthemen unter anderem Baustellensicherheit, Verkehrssicherheit und Maschinensicherheit. Auch Gefährdungsbeurteilungen und psychische Belastungen sind Teil des Programms, ebenso die Themenkomplexe Vision Zero, Präventionskultur und Praxisbeispiele sowie Chancen durch Vielfalt.

Der Kongress im Oktober will Arbeitgebern und Arbeitnehmern Hilfestellung geben und Impulse für ein Miteinander in der Praxis setzen. Das Kongressprogramm der Arbeitsschutz Aktuell bietet eine ausführliche Übersicht über die drei Tage.

