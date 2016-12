13.08.2014 | Arbeitsschutz Aktuell 2014

Bild: HINTE GmbH

Haufe-Lexware verlost auch dieses Jahr wieder eine Kongressdauerkarte im Wert von 180 EUR sowie 30 Messeeintrittskarten für die Arbeitsschutz Aktuell in Frankfurt.

Alle Nutzer des Haufe Arbeitsschutz-Portals haben jetzt die Chance, Karten für den Kongress und die Fachmesse Arbeitschutz Aktuell in Frankfurt zu gewinnen. Unter allen Einsendern verlosen wir eine Kongressdauerkarte im Wert von 180 EUR. Bonus für schnelle Teilnehmer: Die ersten 30 Einsender erhalten auf jeden Fall eine Eintrittskarte für die Fachmesse.

Und so geht es:

Senden Sie uns Ihre Postanschrift an arbeitsschutz@haufe.de mit dem Betreff "Arbeitsschutz Aktuell: Verlosung Kongresskarte". Einsendeschluss ist der 18. August 2014.

Teilnahmebedingungen: Alle Teilnehmer müssen volljährig sein, eine Auszahlung des Gewinns und der Rechtsweg sind ausgeschlossen. Mitarbeiter der Haufe Gruppe sowie des Messeveranstalters sowie verbundener Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Wir nutzen Ihre Daten nur für die Verlosung und ggf. Gewinnübermittlung.

Besuchen Sie uns auch an unserem Messestand in Halle 3.0, Stand 30C01!