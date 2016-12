Neue Themenseiten bei der BAuA

25.05.2012 | Daten – Fakten – Hintergründe

Arbeitszeit ist eines der Stichworte auf den neuen Themenseiten der BAuA

Die Themenseite A – Z bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin wurde erweitert. Zu den Stichworten zählen Arbeitszeit oder Präsentismus. Statistiken, rechtliche Grundlagen, Leitfäden, Ratgeber, Literatur- und Checklisten informieren und bieten Handlungshilfe.

Beim Stichwort Arbeitszeit legt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) den Schwerpunkt auf die Problematik der Arbeitszeitgestaltung. Durch den Wandel in der Gesellschaft und der Politik hat sich der Bedarf stark verändert. Teilzeit-, Mehrfachbeschäftigung oder auch mobiles Arbeiten verlangen individuelle Arbeitszeiten. Neue Arbeitsformen und ein hoher Stellenwert von Familie und Freizeit stellen zudem neue Anforderungen an die Arbeitszeitgestaltung.

Forschungsberichte und Praxisbeispiele

Bei den Publikationen und Informationen findet sich zum Beispiel ein Forschungsbericht, wie sich die Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf die Arbeitszeit entwickelt hat. „Im Takt – Gestaltung von flexiblen Arbeitszeitmodellen“ ist dagegen eine anschauliche und leicht verständliche Broschüre. Artikel, die sich auch als Diskussionsgrundlage eignen, gibt es beispielsweise mit dem Titel: Nacht- und Schichtarbeit – ein Problem der Vergangenheit? Und wer direkt loslegen will, für den stehen Handlungshilfen und Praxisbeispiele zur Verfügung.

Phänomen Präsentismus

Statistiken bilden nur eine Seite der Wahrheit ab. Dies zeigt sich, wenn es um die Gesundheit der Beschäftigten geht. So ist in manchen Branchen der Krankenstand rückläufig, obwohl der Gesundheitszustand am Arbeitsplatz ein anderes Bild abgibt. Husten, Stöhnen, Klagen – immer mehr gehen zur Arbeit, auch wenn sie krank sind. Manche nennen es Präsentismus. Was dahinter steckt und welche Folgen dieses Verhalten hat, darüber forscht derzeit die BAuA.

Zu den weiteren Informationen unter dem Stichwort Präsentismus zählen ein Vortrag sowie mehrere Artikel.

Weitere Stichworte

Beschäftigungsfähigkeit, Politikberatung sowie Wirtschaftlichkeit von Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit sind weitere neue Stichworte auf der Themenseite. Bei allen Informationen und Materialien wird die Breite und Vielfältigkeit der Tätigkeiten und Berufsfelder der Arbeitswelt berücksichtigt. Auf der Startseite gibt es jeweils einen kurzen Artikel als Einstieg ins Thema.

