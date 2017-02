02.02.2017 | Online-Seminar

Annette Wilmes, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

Am 16.11.2016 trat eine aktualisierte Gefahrstoffverordnung in Kraft. Sie wurde an EU-Recht angepasst. Was steht drin und was ändert sich?

Die neue Gefahrstoffverordnung wurde vollständig auf die EU-CLP-Verordnung angepasst. Doch "der Teufel liegt im Detail": Es ergeben sich u. a. geänderte Anforderungen für das Vorgehen, wenn keine Prüfdaten vorliegen und bei den Regeln zum Lagern unter Verschluss.

Online-Seminar: Gefahrstoffverordnung 2016 – was ändert sich durch die Novellierung?

Das Online-Seminar erläutert dazu die nötigen rechtlichen Hintergründe und gibt Tipps für die praktische Umsetzung im Betrieb:

Welche rechtlichen Änderungen haben sich ergeben?

Welche Auswirkungen haben die Änderungen auf die Gefährdungsbeurteilung?

Neues aus dem Technischen Regelwerk

Ein Blick in die nächste Gefahrstoffverordnun

Termin: 17. Februar 2017 um 10:00 Uhr, Dauer ca. 90 Minuten. Hier können Sie sich anmelden.