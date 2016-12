16.05.2012 | DIN SPEC 91020

DIN SPEC 91020 schafft einheitliche Standards für Betriebliches Gesundheitsmanagement

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Mitarbeitergesundheit und Unternehmenserfolg hängen eng zusammen. Doch im betrieblichen Umfeld spielt die Gesundheitsförderung in der Praxis noch zu selten eine Rolle. Dies soll und kann sich ändern, wenn ab Sommer die neue DIN-Norm für Betriebliches Gesundheitsmanagement veröffentlicht ist.

Einheitliche Standards für das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) sollen es deutschen Unternehmen leichter machen. Eine DIN-Norm soll die Anforderungen und Rahmenbedingungen zur Einführung eines BGM-Systems definieren. Die Inhalte der neuen Norm sind nun beschlossene Sache.

Gesundes Arbeitssystem und gesunde Organisation

Mit Hilfe der DIN SPEC 91020 sollen zukünftig betriebliche Rahmenbedingungen, Strukturen und Prozesse so entwickelt und umgesetzt werden, dass sowohl das Arbeitssystem als auch die Organisation dazu gesundheitsförderlich sind. Aufgenommen in die DIN werden unter anderem die Anforderungen des SCOHS, also des gegenwärtigen Standards für ein zertifizierbares betriebliches Gesundheitsmanagement.

Gesundheit während aller Prozesse

Zu den Schwerpunkten der neuen DIN gehören die Prävention allgemein, Fitness, Sport und Gesundheit. Das Thema Gesundheit soll in alle Prozesse eines Unternehmens einfließen. Führungskräfte und Mitarbeiter sollen zum gesundheitsfördernden Verhalten befähigt werden. Ziel ist es, in der Praxis das betriebliche Gesundheitsmanagement sicher, wirksam und effizient umsetzen zu können.

Branchenübergreifend und allgemein

Die DIN SPEC 91020 wird branchenübergreifend sein. So eignet sie sich für alle Unternehmensgrößen. Allerdings wird sie deshalb auch allgemein gehalten sein. Dieser möglichst große Spielraum soll es allen Unternehmen ermöglichen, die Anforderungen umsetzen zu können.

Veröffentlichung

Beteiligt an der Ausarbeitung und Veröffentlichung der DIN SPEC 91020 sind unter anderem

das Deutsche Instituts für Normung e. V.,

der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen,

die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement sowie

die BSA-Akademie.

Die DIN soll im Juli 2012 veröffentlicht werden.