Burnout-Prophylaxe: Rechtspflichten des Arbeitgebers

Gesundheit ist nach der Definition der WHO ein Zustand des körperlichen, geistigen, sozialen und beruflichen Wohlergehens. Es handelt sich um einen subjektiven Zustand, der im Arbeitsleben verbunden ist mit der Wahrnehmung der Arbeitsbedingungen, die als gesundheitsförderlich oder -belastend empfunden werden können. Schon wegen der zunehmend älter werdenden Belegschaft sollte der Arbeitgeber also ein hohes Eigeninteresse an der gesundheitsförderlichen Gestaltung der Arbeitsbedingungen haben.