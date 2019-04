Auch in diesem Jahr arbeitet die XING Ambassador Community | Betriebliches Gesundheitsmanagement mit der spring messe management GmbH zusammen und geht mit einem neuen Namen der Events an den Start.

Die XING Messe Lounge: New Work meets Health findet 2019 an drei verschiedenen Standorten statt:

09. und 10. April 2019 in Stuttgart auf der #CHC19

07. und 08. Mai 2019 in Hamburg auf der #ZPNord19

17. bis 19. September 2019 in Köln auf der #ZPEurope19

Was bietet die XING Messe Lounge: New Work meets Health?

XING-Ambassador Jurek Mähler: „In diesem Jahr wollen wir an den tollen Erfolg aus 2018 anknüpfen und setzen noch einen oben drauf: Wir gehen mit dem Format New Work meets Health an den Start und bieten jede Menge hochwertigen Content. Wie sieht der erste Schritt zu einer gesunden und leistungsfördernden Unternehmenskultur aus? Welche Parallelen haben New Work und BGM? Diese und viele weitere Fragestellungen wollen wir gemeinsam angehen und beantworten."

In der XING Messe Lounge kommen spannende Experten, Branchenkenner und Fachleute aus der Praxis zum interaktiven Austausch und Netzwerken zusammen. Neben spannenden Vorträgen, wird es in diesem Jahr auch diverse Workshops geben, um die Themen noch interaktiver zu gestalten. Selbstverständlich wird der Networking-Gedanke auch eine große Rolle spielen.

Ein Blick in die Zukunft der XING-Gruppe

Ein wesentlicher Antrieb ist für Jurek Mähler, den Community-Mitgliedern einen relevanten Mehrwert zu liefern und die Möglichkeit, diesen wahrzunehmen, so simpel wie möglich zu halten. Der Erfolg gibt ihm Recht: Seit kurzer Zeit ist die XING Ambassador Community | Betriebliches Gesundheitsmanagement mit fast 4000 Mitgliedern die größte BGM-relevante Fachgruppe auf XING.

Am besten schauen Sie einfach selbst in der Gruppe oder auf einer Veranstaltung vorbei und überzeugen sich selbst!

P.S.: Für alle Gruppenmitglieder gibt es wieder ein kostenloses Ticket!